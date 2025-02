Una reclutadora revela cómo responder a la pregunta trampa que te hace tropezar en entrevistas laborales

Ana Ramos, conocida en TikTok por el nombre @reclutandovoy, ha compartido en uno de sus últimos vídeos cómo responder a la pregunta trampa que te hace tropezar en entrevistas laborales.

"Cómo responder a la famosa pregunta trampa en una entrevista. '¿Por qué no deberíamos contratarte?", ha señalado en el inicio del vídeo que ha publicado en la plataforma.

"El objetivo de esta pregunta es ver como actuarías ante una situación inesperada. Entonces, la mejor respuesta que puedes dar es una respuesta que sorprenda", ha explicado.

Ana Ramos ha detallado que lo ideal es "darle la vuelta a la tortilla". "Habla de una situación por la que ni de coña trabajarías en esa empresa", ha expuesto la usuaria en el vídeo.

"Te pongo un ejemplo. 'Si en la empresa no hay buen clima laboral, no existe plan formativo ni de crecimiento y no se me va a valorar... mejor no me contrates", ha razonado.