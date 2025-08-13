Una súper 'rave' de cinco días en Salamanca acaba con 4 detenidos y más de 200 denuncias

Una súper 'rave' termina tras cinco días de fiesta y con 200 denuncias registradas. La celebración, que se ha llevado a cabo en las inmediaciones del embalse de Santa Teresa en Salamanca, ha terminado con la detención de una persona por tráfico de drogas, dos por conducción bajo los efectos de sustancias tóxicas y un tercero por un señalamiento en vigor.

Además, la policía ha registrado alrededor de 200 denuncias por seguridad ciudadana y conducción bajo la influencia de las drogas, según han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno, que han detallado que en la zona queda aún una presencia "minoritaria" de personas, pero la fiesta como estaba ya terminó.

La fiesta ha resistido hasta la madrugada de este martes, a pesar de las fuertes rachas de viento. El lunes comenzaron a marcharse parte de los asistentes de este evento, que fue convocado por redes sociales de forma ilegal.

Por su parte, la Guardia Civil ha realizado un servicio permanente para garantizar la seguridad ciudadana en la fiesta ilegal con participación de unidades de Salamanca y apoyo de otras unidades de Castilla y León y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticos (GEAS) de la Guardia Civil para evitar cualquier incidente en torno al pantano.

Además, dos ambulancias han asistido a dos personas con insuficiencia respiratoria, según explicó ayer la subdelegada del Gobierno, Rosa López, en declaraciones a la Cadena Ser.

En este embalse, cercano a la localidad de Guijuelo, se suelen suceder este tipo de eventos y el último tuvo lugar en 2022, cuando un grupo de asistentes a otra 'rave' convocada en Zamora decidió desplazarse a esta misma zona.