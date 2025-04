Una turista española va a Gibraltar, casi cae en la trampa de los 4.500 euros y se lleva bronca por ello

Gibraltar es para muchos turistas un lugar emblemático y atractivo para visitar. Su historia, las disputas geopolíticas que lo rodean y la mezcla cultural que atesora, lo convierten en un lugar prácticamente único, no solo en Europa, sino en el mundo.

Su cercanía con Marruecos, pero en territorio español aunque bajo jurisdicción británica, lo convierten en un enclave importantísimo y con una gran historia a sus espaldas. Actualmente, se ha convertido en un lugar tremendamente turístico, donde personas de toda Europa acuden por curiosidad o fascinación. Aunque con especial interés, los ciudadanos británicos y españoles.

Una de las tantas peculiaridades que presenta Gibraltar es la presencia de los únicos monos salvajes de todo el continente: los monos de Berbería, que campan a sus anchas en la Reserva Natural del Peñón Superior, haciendo del lugar un paraje turístico y atractivo para millones de personas anualmente.

Sin embargo, estos monos entrañan algunos peligros. El más reciente ocurrió hace apenas tres días, cuando un visitante marroquí falleció por una pedrada de uno de estos monos. Pero ni fue el primero ni será el último en experimentar una situación de esta índole -quizá no tan dramática, pero sí peculiar y peligrosa-.

De hecho, les traemos una historia también reciente, protagonizada por una turista española, María Casanova, quien compartió lo ocurrido en un vídeo de TikTok, que ha alcanzado ya los dos millones de reproducciones. En él se puede ver cómo la visitante acude al lugar donde se encuentran los monos, se acerca para alimentarlos junto con una botella de agua de plástico, y rápidamente se desata el caos.

Y es que, la fama de estos primates -son salvajes- no es particularmente buena entre los visitantes. Muchas son las historias de gente que ha ido al lugar y ha salido escaldada, bien por no haber cumplido las leyes establecidas o bien por el 'malhumor' (digámoslo así) de los monos.

En las imágenes compartidas por Casanova se puede ver cómo de repente y tras intentar dar de comer a los monos, una turba de ellos se abalanzan sobre ella, tirándole del pelo, intentando quitarle las cosas de las manos y, en definitiva, haciendo 'gamberradas' propias de animales salvajes, que a fin de cuentas, es lo que son.

Sin embargo, nada de esto había ocurrido, si la española hubiera hecho caso a las advertencias establecidas en ese lugar, en el cual se prohíbe tocar a los animales y darles de comer o de beber. En el vídeo, se escucha a la mujer gritarle a su marido que le ayudara "por favor", que le estaba mordiendo uno de ellos. "¡Esta cree que soy una enredadera! ¡Ay Dios mío! ¡Por Dios!", se le escucha.

Y es que, este tipo de actos están sancionados con multas de hasta 4.000 libras (unos 4.300 euros), por lo que la española tuvo suerte de no ser multada. De hecho, en los comentarios al vídeo, había muchas personas que le recordaban que eso está prohibido y que no debió hacerlo.

"Están ahí para verlos, pero no para tocarlos. Debemos respetar a los animales; están protegidos por el gobierno de Gibraltar", comentó una mujer, mientras que otro recordaba lo que le ocurrió a él de pequeño: "Fui allí de niño y no pienso volver. Me parece muy peligroso y, si muerden, te darán una paliza", aseguró.

Finalmente, la historia tuvo un desenlace feliz, aunque este es un ejemplo más de lo que no hay que hacer si acudes a Gibraltar para ver a los famosos monos. De hecho, la propia internauta afirmó haber subido el vídeo para que no le ocurra a nadie más lo mismo que a ella.

