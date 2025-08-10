Una turista de Reino Unido se va de vacaciones a España y vuelve con un recado para sus compatriotas que traerá cola

Una turista británica, Adele Gough, de 35 años, decidió viajar a España y ha cargado contra la actitud "egoísta" que muchos de sus compatriotas han tenido durante su estancia en la Península.

Según ha informado el medio Express, la protagonista ha mostrado su enfado porque no pudo disfrutar de ninguna de las tumbonas del hotel porque nada más abrir había una guerra de sitios.

Como ya suele ser habitual durante el verano, muchos clientes tratan de colocar su toalla para tener un sitio en la piscina, aunque luego se vayan y dejen el sitio 'reservado' para que nadie se lo quite.

Pero la cosa ha ido a más. La turista británica se alojó en un hotel de cuatro estrellas de Lloret de Mar y alucinó al verlo en directo. "Al principio me pareció todo bastante gracioso y típico de los turistas. Fue entretenido verlo. Pero creo que es un poco egoísta, ya que la mayoría de las tumbonas estaban ahí con una toalla encima todo el día", ha indicado.

"No había ninguna señal ni reglas publicadas en ningún lugar del hotel, así que todo lo que la gente podía hacer era esperar hasta que los socorristas abrieran las puertas y luego entrar corriendo", ha explicado.

La protagonista ha mostrado su malestar por la situación y ha reconocido que, tras lo ocurrido, decidió no molestarse más y optó por no usar "las tumbonas en absoluto durante estas vacaciones".