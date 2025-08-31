Ni los amigos ni los hijos: el secreto para una vejez feliz pasa por unos hábitos esenciales que los jóvenes deberían apuntar

Las manos de un anciano sobre un bastón, en una imagen de archivo.

Cuatro aspectos esenciales para vivir la vejez en paz. En los últimos años, muchos ancianos no siempre están rodeados de la familia o de amigos. Los problemas de conciliación familiar son una realidad para muchos adultos y jóvenes que se ven obligados a dejar en soledad a los mayores. Pero que no cunda el pánico, hay formas para superar el silencio y la rumia.

El medio italiano Kaipkada enumera algunos de estos.

Adaptación a la soledad. De acuerdo a la información difundida, "vale la pena" percibir la soledad, "no como un desastre", sino como una oportunidad. Hacer las actividades que más feliz hacen, "llenarán tus días de paz y significado".

Vivir una vida ordenada. La casa en la que se habite, "debe ser sencilla y cómoda". El orden se debe vislumbrar como una prioridad. Esto, según lo publicado, reduce la irritabilidad y "brindará comodidad".

Sentir indiferencia a los juicios externos. "No debes permitir que las opiniones de los demás controlen tu estado de ánimo o actitud". El digital apunta que muchas personas mayores a menudo experimentan estrés debido a conflictos con seres queridos. "Es mejor concentrarse en su mundo interior".

"No debes permitir que las opiniones de los demás controlen tu estado de ánimo o actitud". El digital apunta que muchas personas mayores a menudo experimentan estrés debido a conflictos con seres queridos. Cuidar la autoestima es el "aspecto más importante". "Si una persona se siente valiosa y se cuida a sí misma, leyendo sus libros favoritos, mimándose con golosinas o haciendo nuevas amistades durante las caminatas, la vida sigue siendo cálida y significativa", aseguran los expertos.

Tal y como reza la publicación, la adhesión a estos principios puede ayudar a que la vejez sea "más armoniosa y satisfactoria", "independientemente de las circunstancias". Además, anima a los jóvenes a reflexionar sobre estos principios y "sentar las bases para una madurez feliz". Un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado este julio, estima que una de cada seis personas a escala mundial afirma sentirse sola.