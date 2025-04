Un niño de 12 años inventa un juego de cartas de éxito mundial y el destino de las ganancias habla de su perfecta educación

OR Images- Getty Images

Un niño de apenas doce años llamado Henry se ha hecho viral en internet después de conseguir crear un nuevo juego de cartas, Waves of Fortune, el cual está inspirado en el mar y los piratas y que consiste en tomar decisiones estratégicas para poder obtener la victoria.

Según relata el menor, quien "no podía creerlo", le invitaron a ofrecer su juego en una de las estanterías de un comercio de su ciudad, consiguiendo vender bastantes unidades. "Estaba encantado, fue increíble, no podía creer que estuviera sucediendo", afirmó a BBC Radio West Midlands. "Tuve un día de exhibición allí y vendí bastantes", señaló.

El juego consiste en que cada jugador debe intentar conseguir la mayor cantidad de tesoros que pueda, mezclando el robo de las cartas de acción de otros jugadores. "Tienes que recoger la mayor cantidad de tesoro que puedas al final del juego. Yo lo llamo saqueo marítimo", explicó.

Uno de sus competidores, en este sentido, sería el popular juego del Uno, aunque según afirmó el joven, él no busca dinero. "Como en realidad no se trataba de ganar dinero, decidí donar parte de las ganancias a obras de caridad y buenas causas", subrayó.

Respecto a la edad recomendada del juego, el creador afirmó que estaba dirigido a todas las edades. "No fue muy difícil de montar. Lo he jugado mucho con mis amigos y familiares, y me dijeron que es muy divertido, incluso los adultos lo disfrutan", aseguró.

En total, Henry ha conseguido donar ya más de 200 libras a varias organizaciones benéficas desde el lanzamiento de su juego en Navidad, y ha prometido continuar ofreciendo su ayuda a la caridad.