Un niño de 14 años regresa al restaurante por un fallo en la devolución de la cuenta y el camarero pide que todo el mundo se entere del gesto

Un camarero italiano ha hecho un llamamiento en redes sociales para reivindicar la honestidad en la hostelería. El propietario de un restaurante en el norte de Italia ha compartido una experiencia personal que fue "tan grata como inesperada".

"Tengo un establecimiento y hace unos días entraron dos chicos de unos 14 años. Consumieron, pagaron y se fueron", relata el camarero en declaraciones obtenidas por el medio italiano Il Dolomiti. "Al cabo de un rato, uno de ellos volvió a decirme que me había equivocado al darle cambio, diciendo que le había dado 1 euro de más. Le expliqué que no era así, que las cuentas estaban bien, y aun así me dio el dinero".

Él mismo celebra que se quedó "profundamente agradecido". "Me gustaría felicitar a los padres de estos chicos. Hasta ahora siempre he coincidido con jóvenes educados, que saludan, agradecen y al final de cada consumición casi siempre te dejan una propina".

"Estos pequeños gestos de honestidad", dice, "no se dan por sentado en todos los lugares". Aunque, "hay excepciones en todas partes", confiesa que "trabajar en ciertos contextos es un placer". "En un momento en el que las noticias nos inundan de episodios negativos entre los adolescentes, sólo quería traer un testimonio positivo, porque muchas veces las cosas positivas tienen menos eco", concluye.