Unos animales viajan 8.000 kilómetros por mar sin ser especie de agua: "Jamás un vertebrado ha hecho un viaje transoceánico tan largo"

Un estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences ha revelado uno de los mayores hitos alcanzados por animales. Hace 34 millones de años, un grupo de iguanas prehistóricas presuntamente realizó un viaje transoceánico de 8.000 kilómetros a través del Océano Pacífico.

Esta distancia representa una quinta parte del camino alrededor del mundo y, según los científicos, "este podría ser el viaje transoceánico más largo jamás realizado por un animal vertebrado", dejando fuera a los animales transportados por humanos.

El hallazgo surge del análisis genético de iguanas que actualmente habitan las islas Fiji. Al comparar su genoma con el de iguanas americanas, los investigadores determinaron que comparten un ancestro común. Esto llevó a plantearse la cuestión de cómo habrían llegado a cruzar el océano que separa América de Oceanía.

Posible viaje involuntario

Durante años, la teoría predominante fue la existencia de antiguos puentes terrestres, formados cuando los continentes estaban más próximos entre sí. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas concluyentes que respaldaran esa hipótesis. El nuevo estudio ofrece una alternativa inesperada: el viaje marítimo involuntario.

Simon Scarpetta, biólogo evolutivo y autor principal del estudio, propone que las iguanas podrían haber sido arrastradas por "un ciclón que derribó árboles" y "quedaron atrapadas en las corrientes oceánicas". Estos árboles y vegetación actuaron como balsas naturales, llevando a los reptiles a su destino final.

Las iguanas del desierto, herbívoras y resistentes, tenían características que les permitieron sobrevivir la travesía. "Las iguanas, y las iguanas del desierto en particular, son resistentes a la inanición y la deshidratación", explica Scarpetta. Además, podrían haber encontrado alimento en las plantas flotantes.

Un caso similar ocurrió hace 36 millones de años, cuando monos africanos cruzaron el Atlántico hasta América, en un trayecto de unos 1.000 kilómetros, una hazaña ahora eclipsada por la epopeya de las iguanas.

Actualmente, estas supervivientes enfrentan nuevas amenazas. De las 45 especies de iguanas existentes, muchas están en peligro por la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal. La historia de su viaje ancestral resalta aún más la importancia de protegerlas.

