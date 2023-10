Unos pinos desvelan la gran tormenta solar jamás vista que hoy fulminaría la civilización en horas

Pitris via Getty Images

El análisis de anillos de árboles antiguos encontrados en los Alpes franceses ha revelado un pico de radiocarbono hace 14.300 años, causado por la tormenta solar más grande jamás identificada.

Un evento similar hoy sería catastrófico para la sociedad tecnológica moderna: potencialmente acabaría con los sistemas de telecomunicaciones y satélites, provocaría apagones masivos de la red eléctrica y costaría miles de millones de euros.

Un equipo de investigadores del Collège de France, la Universidad de Aix-Marseille y la Universidad de Leeds, entre otros, midieron los niveles de radiocarbono en árboles antiguos conservados en las orillas erosionadas del río Drouzet, cerca de Gap, en los Alpes del sur de Francia. Publican sus hallazgos en Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences

Los troncos de los árboles, que son subfósiles (restos cuyo proceso de fosilización no es completo), fueron cortados en pequeños anillos individuales. El análisis de estos anillos individuales identificó un aumento sin precedentes en los niveles de radiocarbono que ocurrió hace precisamente 14.300 años. Al comparar este pico de radiocarbono con mediciones de berilio, un elemento químico que se encuentra en los núcleos de hielo de Groenlandia, el equipo propone que el pico fue causado por una tormenta solar masiva que habría expulsado enormes volúmenes de partículas energéticas a la atmósfera de la Tierra.

Edouard Bard, profesor de Clima y Evolución de los Océanos en el Collège de France y autor principal del estudio, dijo en un comunicado: "El radiocarbono se produce constantemente en la atmósfera superior a través de una cadena de reacciones iniciadas por los rayos cósmicos. Recientemente, los científicos descubrieron que los eventos solares extremos, incluidas las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal, también pueden crear explosiones a corto plazo de partículas energéticas que se conservan como enormes picos en la producción de radiocarbono que ocurren en el transcurso de un solo año".

Tim Heaton, profesor de Estadística Aplicada en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Leeds, dijo: "Las tormentas solares extremas podrían tener enormes impactos en la Tierra. Estas súper tormentas podrían dañar permanentemente los transformadores de nuestras redes eléctricas, lo que provocaría apagones enormes y generalizados durante meses. También podrían provocar daños permanentes a los satélites de los que todos dependemos para la navegación y las telecomunicaciones, dejándolos inutilizables. También crearían graves riesgos de radiación para los astronautas".

Se ha identificado que nueve de estas tormentas solares extremas, conocidas como Eventos Miyake, ocurrieron en los últimos 15.000 años. Los eventos Miyake confirmados más recientes ocurrieron en 993 d.C. y 774 d.C. Sin embargo, esta tormenta de 14.300 años recién identificada es la más grande jamás encontrada: aproximadamente el doble del tamaño de estas dos.

La naturaleza exacta de estos Eventos Miyake sigue siendo muy poco conocida ya que nunca han sido observados directamente de forma instrumental. Destacan que todavía tenemos mucho que aprender sobre el comportamiento del sol y los peligros que representa para la sociedad en la Tierra. No sabemos qué causa que se produzcan tormentas solares tan extremas, con qué frecuencia pueden ocurrir o si de alguna manera podemos predecirlas.

El profesor Bard dijo: "Las mediciones instrumentales directas de la actividad solar comenzaron en el siglo XVII con el recuento de manchas solares. Hoy en día, también obtenemos registros detallados utilizando observatorios terrestres, sondas espaciales y satélites. Sin embargo, todos estos instrumentos a corto plazo "Los registros son insuficientes para una comprensión completa del Sol. El radiocarbono medido en los anillos de los árboles, utilizado junto con el berilio en los núcleos de hielo polar, proporciona la mejor manera de comprender el comportamiento del Sol en tiempos más remotos".

La tormenta solar más grande observada directamente ocurrió en 1859 y se conoce como el Evento Carrington. Causó una perturbación masiva en la Tierra: destruyó las máquinas de telégrafo y creó una aurora nocturna tan brillante que los pájaros comenzaron a cantar, creyendo que el sol había comenzado a salir. Sin embargo, los Eventos Miyake (incluida la tormenta recientemente descubierta de 14.300 años de antigüedad) habrían sido de un orden de magnitud asombrosamente mayor en tamaño.