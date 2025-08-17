Va a alquilar un coche y la compañía se lo niega por un dato de su DNI: "Nunca habíamos oído hablar de eso"

Lo que para John Januszczak y su esposa Carol Anne iba a ser un viaje familiar tranquilo en Columbia Británica terminó con una sorpresa inesperada en el mostrador de alquiler de coches.

La pareja, residente en Oakville, Ontario, había reservado un vehículo con antelación, pero al llegar a la sucursal de National Car Rental en Victoria, John, de 85 años, fue rechazado por un motivo insólito: su edad.

“Cuando John entregó su licencia de conducir, la mujer del mostrador dijo: 'Ay, siento mucho que no podamos alquilarle porque tiene más de 79 años'”, dijo Carol Anne. “Nunca habíamos oído hablar de eso”, relató Carol Anne a CTV News.

Por suerte, ella —que cumplirá 80 años en tres meses— sí estaba dentro del límite de edad permitido y pudo firmar el contrato. “Si no hubiera estado yo, y con todos los hoteles y depósitos pagados, el viaje podría habernos salido muy caro”, reconoció Carol.

Políticas que cambian según la empresa

National Car Rental, cuya empresa matriz es Enterprise Mobility, explicó que la sucursal en Victoria es operada por un licenciatario independiente que establece sus propias normas, entre ellas un límite de edad de 79 años. Según la compañía, los requisitos de edad están disponibles en su web dentro de la sección de “Datos clave y políticas” antes de realizar una reserva.

Las restricciones no son universales ya que algunas empresas ponen el límite en 70 años fuera de Canadá, mientras que otras directamente no imponen máximo de edad. Además, hay otras causas por las que un alquiler puede ser rechazado, como falta de experiencia de conducción, licencia no válida o métodos de pago no aceptados.

La experiencia de esta pareja es un aviso para siempre revisar las condiciones antes de reservar, especialmente si se trata de servicios que pueden tener restricciones por edad. “Si hiciéramos un gran viaje con una familia u otra pareja, podríamos llegar y descubrir que ninguno de nosotros sabe conducir”, advirtió Carol Anne.