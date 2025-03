Un empresario llamado Masih Sediquian y sus trabajadores vivieron una incómoda experiencia en un pub del barrio de Tempelhof (Berlín, Alemania), justo días antes de las elecciones al Bundestag.

Tras una noche de copas, el equipo de trabajo encontró un mensaje político impreso en la cuenta del establecimiento: "Si no ha sido atropellado o apuñalado el domingo, entonces tendría la opción de elegir si Alemania debe continuar cuesta abajo o volver a subir".

La situación generó "horror" en el grupo y, aunque Sediquian inicialmente se lo tomó con humor, su percepción cambió al reflexionar sobre el asuno. "En retrospectiva, el comportamiento extraño del propietario hacia mí ahora tiene más sentido", comenta en su publicación de LinkedIn. Sediquian, un abogado de origen afgano, sintió un ambiente hostil en el bar, donde recibió miradas de desaprobación tras dejar una generosa propina.

"Al principio me pareció gracioso, hasta que todo el mundo a mi alrededor me hizo ver que no era normal", cuenta. "Aprendizaje: Por muy espontáneo que quieras ser, en los eventos de equipo siempre es mejor leer las críticas antes de presentarse en un sitio no deseado con Ömer, Tutku y Ankit", concluye.

La publicación de Sediquian en redes sociales rápidamente atrajo la atención, generando numerosos comentarios de apoyo. Muchos usuarios sospechaban que el mensaje estaba vinculado a disturbios recientes en Magdeburgo y Múnich, así como al creciente número de ataques con cuchillos en el país, y coincidían en que el texto sugería una inclinación hacia la Alternativa para Alemania (AfD).

El propietario del 'Bierhaus Tempelhof' se mostró sorprendido por las reacciones, aclarando que no apoya a la AfD, sino que está preocupado por la seguridad interna del país. "Tengo clientes extranjeros, socios comerciales y amigos", afirma en una entrevista con el diario B.Z..

Auge de la AfD

Este incidente no ha sido aislando. Un día antes, el propietario de una panadería en Sajonia utilizó un mensaje casi idéntico en sus recibos. En este caso, también se justificó en términos de seguridad interna, admitiendo que su texto era una convocatoria electoral, aunque no reveló los nombres de los partidos que apoyaba.

Las elecciones al Bundestag de 2025 se celebraron poco después de este suceso, con resultados que reflejaron un aumento significativo en el apoyo a la AfD. La CDU se coronó como ganadora, mientras que la AfD logró avances notables en varios estados federados, alcanzando el 35% en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y el 38,6% en Turingia.