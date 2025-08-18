Un vecino se hace amigo de un actor, este le pide un préstamo de 250.000 euros y toma la peor decisión posible

Un vecino de la ciudad francesa de Nîmes que se había hecho amigo de un actor decidió prestarle al artista 250.000 euros. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que el vecino tomó la peor decisión posible, ya que ahora está teniendo serios problemas para recuperar el dinero.

Ambos documentaron el préstamo con un reconocimiento de deuda firmado ante notario en el primer semestre de 2024. En el escrito se precisaba que la cantidad sería devuelta sin intereses.

Pese a cumplirse la fecha límite recogida en ese documento, el hombre no ha recibido de vuelta sus 250.000 euros. "Ni siquiera tengo noticias suyas. Antes decía que era mi amigo, pero ya no me llama y no ha hecho ninguna propuesta de reembolso", ha lamentado el afectado, en declaraciones al medio de comunicación francés Midi Libre.

Ante esta situación, el vecino de Nîmes ha informado de que ha puesto en marcha un procedimiento judicial para recuperar su dinero. En ese sentido, un agente judicial se habría presentado en el domicilio del actor para hacer un inventario con vistas a embargar los bienes.

"Me he visto obligado a contratar a un abogado en París para hacer valer mis derechos, no puedo decir más, pero este actor me debe esa cantidad y se niega a devolvérmela. Les confirmo que estamos iniciando un procedimiento", ha expresado el hombre.