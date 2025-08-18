Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un vecino se hace amigo de un actor, este le pide un préstamo de 250.000 euros y toma la peor decisión posible
en directo
Cerca de medio centenar de fuegos siguen asediando Galicia, Extremadura y Castilla y León
Sociedad

Sociedad

Un vecino se hace amigo de un actor, este le pide un préstamo de 250.000 euros y toma la peor decisión posible

"Ni siquiera tengo noticias suyas".

Redacción HuffPost
Varios billetes de 500 eurosGetty Images / Glowimages RF

Un vecino de la ciudad francesa de Nîmes que se había hecho amigo de un actor decidió prestarle al artista 250.000 euros. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que el vecino tomó la peor decisión posible, ya que ahora está teniendo serios problemas para recuperar el dinero.

Ambos documentaron el préstamo con un reconocimiento de deuda firmado ante notario en el primer semestre de 2024. En el escrito se precisaba que la cantidad sería devuelta sin intereses.

Pese a cumplirse la fecha límite recogida en ese documento, el hombre no ha recibido de vuelta sus 250.000 euros. "Ni siquiera tengo noticias suyas. Antes decía que era mi amigo, pero ya no me llama y no ha hecho ninguna propuesta de reembolso", ha lamentado el afectado, en declaraciones al medio de comunicación francés Midi Libre.

Ante esta situación, el vecino de Nîmes ha informado de que ha puesto en marcha un procedimiento judicial para recuperar su dinero. En ese sentido, un agente judicial se habría presentado en el domicilio del actor para hacer un inventario con vistas a embargar los bienes.

"Me he visto obligado a contratar a un abogado en París para hacer valer mis derechos, no puedo decir más, pero este actor me debe esa cantidad y se niega a devolvérmela. Les confirmo que estamos iniciando un procedimiento", ha expresado el hombre.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Redacción HuffPost