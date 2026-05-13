Tres de cada cuatro españoles ya tienen claro por qué el mercado de alquiler es un desastre

La agravada crisis de la vivienda en España, con especial acento en el mercado de alquiler, se ha convertido en un problema en el que la mayoría de la ciudadanía ya tiene claro cuál es la serie de factores que están detrás de que las familias deben destinar, de media, cerca del 50% de su salario bruto a pagar la renta. Tres de cada cuatro, es decir, la mayoría del país, apuntan directamente a los culpables. Y lo hacen, en mayor o menor medida, independientemente de a qué partido voten.

A la hora de señalar a los responsables de la merma en la oferta de viviendas en alquiler —y sus disparados precios—, hay un consenso que culpa a la existencia y proliferación del modelo de viviendas turísticos, pero también a aquellos que trocean en contratos de habitaciones, o los que se refugian en el alquiler de temporada, así como las agencias inmobiliarias o la compra de varias viviendas para invertir. En el último caso, y en otras palabras, la adquisición de inmuebles con fines especulativos.

Este es uno de los principales titulares que acompañan a los resultados de una encuesta del Ateneo del Dato, que fue encargada por el grupo europarlamentario de The Left —La Izquierda— del Parlamento Europeo, concretamente por la eurodiputada Estrella Galán (Sumar) y que se ha realizado también en Grecia, Italia y Portugal. Pero hay más datos, como qué opinan los votantes de cada formación política sobre distintas iniciativas en este ámbito.

¿Qué hacer contra pisos turísticos, contratos de habitaciones o temporada y la multicompra?



En este sentido, los resultados de la mencionada encuesta están encabezados por el siguiente dato. El 79,2% de los consultados cree que las viviendas turísticas influyen "mucho o bastante" en la situación que se vive con el mercado de alquiler en España. No se queda lejos el 76,2%, que detecta que el problema también procede de esos formatos de alquileres que trocean la vivienda por habitación o los de temporada, que se convierten en refugio para sortear restricciones que trajo la Ley Estatal de Vivienda.

También un 75,8% de los consultados sospecha que el hecho de que se compren propiedades inmobiliarias con fines de inversión económica ha tenido algo que ver en la baja oferta de vivienda en alquiler. El 71,6% también mete en ese saco a la concentración inmobiliaria, aquellos que poseen múltiples inmuebles, ya sean grandes tenedores o fondos de inversión. Tampoco salvan a otro agente clave en el sector, pues el 75 % de los consultados valora que la actividad de las agencias inmobiliarias se traduce en otro factor de encarecimiento para poder tener un hogar.

Pero los encuestados no han mostrado solo su parecer sobre los responsables del desastre en el mercado de alquiler, también han mostrado su respaldo a distintas medidas de choque, entre las que destacan las siguientes.

Limitar los honorarios de las inmobiliarias, fianzas y gastos de alquiler

Tope de alquileres de temporada en zonas tensionadas.

Pase del contratos de temporada al de vivienda habitual si no se dispone de uno.

Conversión en contratos habituales de aquellos alquileres de temporada que sean renovados con la misma persona —la práctica habitual es encubrir un alquiler de larga duración que se encarece cada año mediante un contrato de temporada—.

La mayoría de votantes de PP y Vox, a favor de la suspensión de desahucios a vulnerables

Esta encuesta aterriza en un contexto en el que Sumar trata de volver a armar un nuevo decreto con las medidas del paquete de vivienda, pero esta vez con los apoyos de un Junts que al día siguiente de tumbar su convalidación en el Congreso, se abrió a votar otro que incorporase varias de sus propuestas. La derecha catalana dejó entreabierta esa puerta en medio de fuertes críticas por su rechazo a apoyar el decreto, pero hay un dato clave en la citada encuesta y que tiene mucho que ver con otra de las medidas que incorporaba la norma que decayó.

La mayoría de los españoles consultados (72,6%), pero también la mayoría de votantes de las dos derechas de PP y Vox, apoyan que se suspendan los desahucios de personas que estén en situación de vulnerabilidad, al menos cuando el propietario se trate de empresa o de un gran tenedor de vivienda.

¿Serían apoyadas medidas más restrictivas?: la mayoría ve bien prohibir o subir impuestos a quien tenga más de tres viviendas

En un contexto en el que el ala socialista del Gobierno de coalición ha apostado claramente por una estrategia de bonificación fiscal a propietarios frente a una vía intervencionista que restrinja el negocio con la vivienda, esta encuesta también plasma que la mayoría de la ciudadanía sí vería con buenos ojos apostar por medidas más restrictivas para aquellos que poseen más de dos viviendas en propiedad.

El 59,6% de los encuestados opina que hay que limitar el número de viviendas en propiedad para que nadie debería tener más de tres. Pero es todavía mayor el volumen de quienes defienden que a partir de la segunda vivienda, ese propietario debería pagarlo en la declaración de la renta. El 75% apuesta porque en esos casos se paguen más impuestos.

Por otro lado, y por ejemplo relativo a una medida que introdujo la Ley Estatal de Vivienda, pero deben desarrollar las comunidades autónomas —de las que las gobernadas por el PP se niegan—, el tope al alquiler también aprueba con creces entre la población española. El 68,4% está de acuerdo con limitar los precios del alquiler en su zona, pero ese indicador crece aún más, hasta el 76,6%, cuando se pregunta a quienes están viviendo de alquiler.