Jon Rahm roza la gloria en el PGA Championship: pelea hasta el final, acaba segundo y España sigue sin conquistar este torneo

Jon Rahm acabó satisfecho, pero con la miel en los labios

Jon Rahm volvió a sentirse este domingo muy cerca de uno de esos triunfos que cambian por completo una carrera, incluso la de alguien de gran impronta como la suya. Muy cerca de ganar el Campeonato de la PGA se ha quedado el de Barrika, que ha vuelto a sentirse muy competitivo en un gran escenario después del petardazao en Augusta. Muy cerca, en definitiva, de volver a conquistar un major.

Pero apareció Aaron Rai.

El golfista inglés, prácticamente inesperado en todas las quinielas, firmó una última ronda espectacular de 65 golpes y terminó arrebatándole el torneo a un Rahm que llegó a colocarse líder al inicio de la jornada y que peleó hasta el final en Aronimink Golf Club, en las afueras de Filadelfia.

El vasco acabó segundo con seis bajo par, empatado con el estadounidense Alex Smalley, en lo que supone su mejor resultado histórico en este torneo y una confirmación clara de que vuelve a estar plenamente preparado para competir por los grandes escenarios del golf mundial.

Porque durante muchos momentos del domingo dio la sensación de que el torneo podía acabar teñido de español.

Rahm vuelve a llamar a la puerta

El jugador de Barrika completó un fin de semana de muchísimo nivel, especialmente sólido desde el tee y muy competitivo en los momentos de máxima presión.

Sus tarjetas de 69, 70, 67 y 68 golpes reflejan precisamente eso: regularidad, control y la sensación constante de estar metido de lleno en la pelea.

Este domingo arrancó decidido a por el torneo y llegó a ponerse peligrosamente cerca de Aaron Rai cuando el inglés todavía cometía errores en la primera mitad del recorrido.

Rahm terminó firmando cuatro birdies y dos bogeys, pero no logró encontrar ese tramo final explosivo que sí apareció en el golf de Rai. Y ahí estuvo la diferencia. En los nueve hoyos finales, los que explican todo en este tipo de escenarios.

Aaron Rai explota justo a tiempo

Porque lo del inglés fue una de las grandes sorpresas recientes en un major.

Aaron Rai, de 31 años, nunca había estado realmente cerca de ganar uno de los cuatro grandes torneos del golf mundial. Su mejor resultado hasta ahora había sido un discreto puesto 19 precisamente en el PGA Championship del año pasado.

Hasta este domingo.

Después de una primera mitad irregular, en la que llegó a cometer tres bogeys en ocho hoyos, el isleño cambió completamente el torneo con un espectacular eagle en el hoyo 9. A partir de ahí desaparecieron los errores.

Cuatro birdies más en la segunda mitad del recorrido y una vuelta impecable terminaron construyendo un triunfo histórico para el golf británico: Rai se convirtió en el primer jugador de Inglaterra que gana el Campeonato de la PGA desde Jim Barnes… en 1919.

"Es algo surrealista", reconoció emocionado tras terminar su ronda. "La temporada estaba siendo frustrante y esto supera todo lo que podía imaginar".

El major que todavía resiste al golf español

La derrota, por decirlo de alguna forma, deja además un pequeño sabor amargo para Rahm y para el golf español por un motivo muy concreto: el Campeonato de la PGA sigue siendo el único major que ningún español ha conseguido ganar nunca.

Ni Severiano Ballesteros, ni José María Olazábal, ni Sergio García, ni el propio Rahm.

Y por momentos parecía que esa historia podía cambiar.

Aun así, la actuación del vasco vuelve a reforzar la sensación de que su nivel competitivo está plenamente recuperado después de meses marcados por dudas, críticas y debates alrededor de su salto al LIV Golf.

Mientras tanto, Rory McIlroy terminó quinto con cuatro bajo par y Scottie Scheffler, número uno del mundo, acabó todavía más lejos, a siete golpes del campeón.

Pero gran parte del foco terminó apuntando a Rahm. Porque volvió a pelear por un grande. Y porque durante varias horas hizo creer que podía llevárselo.