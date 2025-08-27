Apple anuncia el evento 'Awe dropping' y pone fecha oficial a la presentación del nuevo iPhone 17 

Mismo día que en 2024. Apple ha dado a conocer en las últimas horas la fecha oficial del evento en el que dará a conocer sus nuevas creaciones. En esta ocasión, para presentar los iPhone 17. El lema escogido no es una casualidad: "Awe dropping (una mezcla entre impresionante y asombroso)".

El CEO del gigante tecnológico, Timothy Donald Cook, conocido mundialmente como Tim Cook, ha sido el encargado de compartir desde su perfil en la red social X el logo y el día elegido: el 9 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas.

Como suele ocurrir cada año, Apple no se ha librado de filtraciones y rumores en las últimas semanas sobre sus nuevos productos para este año. Obviamente, como suele ocurrir en cada evento del mes de septiembre, el iPhone 17 está prácticamente garantizado, aunque la compañía no haya confirmado nada.

Sería una sorpresa generalizada que la compañía estadounidense con sede en Cupertino (San Francisco) optara por cambiar unos planes que han cumplido rajatabla desde e laño 2012. Sólo el año del covid, 2020, trastocó la fecha de lanzamiento de los iPhone y se retrasaron un mes, hasta octubre, pero el resto de presentaciones siempre se han hecho en el mes de septiembre.

Pero para los seguidores de Apple, tras la gran cantidad de rumores, algunos que apuntan a un giro en el negocio para los años 2026 y 2027 con el lanzamiento del primer plegable de la marca, hay varios productos que sí parece que verán la luz el próximo 9 de septiembre.

Qué esperar del 'Apple Event'

Para hacernos una idea de lo que puede salir a la luz en el próximo Apple Event, podemos mirar atrás y ver lo que se ha hecho en los últimos años. Teniendo en cuenta los dos últimos eventos del mes de septiembre, los nuevos iPhone 17 parecen innegociables.

En el evento de septiembre de 2023, Apple dio a conocer los nuevos iPhone 15 Pro y su variante Pro Max y los iPhone 15 y su variante 15 Plus, pero también sus relojes inteligentes, los Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2.

El año pasado, los lanzamientos fueron algo mayores. El gigante tecnológico presentó el el iPhone 16 Pro y su variante Pro Max, el iPhone 16 y el modelo 16 Plus, con la entrada de Apple Intelligence en ellos. También lanzó los nuevos Apple Watch Series 10 y los AirPods 4.

Pero parece que la gama se amplía y según lo que apuntan las filtraciones, a los iPhone 17 y a los iPhone 17 Pro le acompañarán un nuevo teléfono que Apple nunca había vendido: el iPhone 17 Air. Un modelo muy fino, que reemplazará al iPhone 16 Plus.

La prometedora renovación de Apple: el mayor rediseño de su sistema operativo en 12 años y el avance inevitable de la IA En su conferencia anual de desarrolladores, WWDC 2025, han dado a conocer el camino que busca recorrer, mostrando una estética de lo más novedosa y una influencia mayor de Apple Intelligence.

Según Mark Gurman, de Bloomberg, el objetivo de la compañía de Tim Cook es el de seguir la línea de los MacBook Air, con un teléfono "más delgado, ligero y con una comercialización inmediata".

Respecto al diseño de los iPhone 17, apuntan a que contarán con un diseño "ligeramente diferente", y los modelos Pro tendrán un sistema de cámara renovado. La novedad para los iPhone 17 estaría, sobre todo, en la pantalla. Escuchando el reclamo de tantas y tantas personas, si todo va según lo previsto, pasaría de los 60 a los 120 hercios.

También cabe esperar una nueva actualización de los relojes inteligentes de Apple. El paso adelante del Series 10, abre la puerta a un Series 11 más continuista. Pero el salto llegaría con el Apple Watch Ultra 3, que podría aumentar su pantalla y su autonomía. También hay serias dudas sobre unos posibles AirPods Pro 3 o un posible HomePod mini 2.

Aunque la compañía de Tim Cook ya dio a conocer en su conferencia de desarrolladores (WWDC) del pasado mes de junio su nuevo sistema operativo, iOS 26 y su famoso Liquid Glass, no parece que se aproveche el evento para convertirlo en protagonista. Es posible que el día del Apple Event se conozca la fecha en la que se podrán descargar.

La cuenta atrás ya ha empezado y en dos semanas las quinielas se irán llenando de respuestas. Apple lo tiene todo listo para dar a conocer nueva generación, tras meses de tensión por los aranceles aplicados por Estados Unidos y su millonaria inversión en el país, y ver si, de verdad, ha habido un paso adelante en algunos de sus principales dispositivos.