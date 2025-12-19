Jordi Urbea, experto en IA: "Cada negocio, cada profesión, tiene que ver algo con la Inteligencia Artificial"

La irrupción de la inteligencia artificial en el mercado laboral ha generado inquietud, expectativas y muchas preguntas, especialmente entre trabajadores y jóvenes que se preparan para su futuro profesional. Jordi Urbea, experto en innovación y transformación digital, asegura que la clave no está en temer a la IA, sino en aprender a convivir con ella y aprovechar su potencial.

En un vídeo publicado en la cuenta de TikTok de @rocaproject, Urbea insiste en la importancia de no dejar nunca de formarse en este ámbito. “No dejes de aprender acerca de la inteligencia artificial. Cada negocio, cada trabajo, cada profesión tiene algo que ver con la inteligencia”, afirma.

Para el experto, la IA no es una herramienta exclusiva de perfiles tecnológicos, sino un recurso transversal que puede aplicarse en prácticamente cualquier sector. En este sentido, destaca que la IA puede servir para optimizar procesos, ahorrar tiempo en tareas repetitivas y liberar espacio para el pensamiento creativo y estratégico.

Convivir con la IA

Según explica, quienes sean capaces de identificar qué herramientas de inteligencia artificial pueden ayudarles en su día a día profesional multiplicarán de forma exponencial su productividad. “Si eres capaz de encontrar esa herramienta que te puede ayudar, vas a multiplicar por 1.000 tu capacidad de trabajo”, señala.

No obstante, Urbea también pone el foco en los oficios tradicionales y en las profesiones manuales, desmontando la idea de que la inteligencia artificial acabará con todos los empleos. Electricistas, mecánicos, fontaneros, cocineros, carpinteros, agricultores o personas dedicadas al cuidado de animales seguirán siendo imprescindibles.

“No pasa nada, la inteligencia artificial no les afectará a ellos ––a los profesiones manuales–– en el sentido de hacerlos desaparecer”, asegura, subrayando el valor insustituible de las habilidades manuales y la experiencia práctica.

Una herramienta útil

Incluso en estos sectores, la tecnología puede convertirse en una aliada. Urbea apunta que también habrá herramientas basadas en IA que ayuden a mejorar el desempeño, la eficiencia o la gestión del trabajo, sin sustituir la esencia de estas profesiones. Para él, la clave está en la complementariedad, no en la sustitución.

En cuanto a los jóvenes, su consejo es formarse en una carrera o profesión, pero sin perder de vista el aprendizaje práctico de la inteligencia artificial. “Aprended una carrera, pero rápidamente aprended cómo hacer uso de la inteligencia artificial para aplicarla”, recomienda. Considera que dominar estas herramientas desde el inicio de la vida laboral marcará una diferencia competitiva clara en un mercado cada vez más cambiante.