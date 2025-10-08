China saca a relucir la súper turbina eólica más potente del mundo: mide como un edificio de 13 pisos y flota

China vuelve a situarse a la cabeza de la innovación en energía limpia con el lanzamiento de la turbina eólica flotante más grande y poderosa del mundo, un avance que podría transformar el futuro de la generación eléctrica y reforzar el liderazgo del país asiático en la transición hacia fuentes renovables. Además, este impresionante avance, ha sido desarrollado por la empresa emergente Sawes Energy Technology.

Entre el 19 y el 21 de septiembre, el prototipo, denominado S1500, logró generar un megavatio de energía durante una serie de pruebas en el desierto de Xinjiang, al oeste del país. La turbina, tiene el tamaño de una cancha de baloncesto y una altura equivalente a un edificio de 13 pisos, según informó el South China Morning Post (SCMP).

Durante las pruebas, los ingenieros comprobaron la resistencia del sistema en condiciones extremas, incluyendo fuertes vientos, temperaturas desérticas y operaciones nocturnas. “Se cumplieron todos los objetivos previstos”, celebró la compañía, que ya planea su producción en masa para 2026, con la intención de conectar las primeras unidades a la red eléctrica ese mismo año.

Un futuro sostenible

A diferencia de las turbinas convencionales, que se anclan al suelo o al mar, la S1500 flota gracias a una carcasa llena de helio, elevando sus generadores hacia zonas donde el viento sopla con más fuerza y regularidad. La electricidad se transmite a tierra mediante cables de alta tensión.

Según Dun Tianrui, director ejecutivo y diseñador jefe de Sawes Energy, su objetivo es "hacer de la energía eólica aérea una parte clave de la energía limpia asequible y contribuir con una solución china a la transición energética global", afirmó Dun.

Además, explicó que este tipo de turbinas podría actuar como un “banco de energía flotante”, capaz de suministrar electricidad en lugares remotos o en situaciones de emergencia, como desastres naturales o cortes prolongados de red.

Más potencia, menos impacto

Los investigadores destacan que este sistema es más de 30 veces más potente que otros prototipos desarrollados en el extranjero, y que da vida a una idea propuesta por el científico Qian Xuesen en 1957: aprovechar los vientos de la estratosfera para obtener energía constante sin depender de infraestructuras costosas ni generar impacto ambiental significativo.

Además de su uso en zonas rurales o industriales, estas turbinas podrían llevar electricidad a islas o campos petrolíferos aislados, donde los métodos tradicionales resultan inviables.