Científicos chinos desarrollan el plástico más resistente a los convencionales que desaparece a los 50 días

Un equipo de investigadores de la Northeast Forestry University, en la ciudad china de Harbin, ha diseñado un material derivado del bambú con una resistencia comparable a los plásticos tradicionales. Este, además, se degrada completamente en 50 días. Este avence supone un paso clave en la búsqueda de un material que iguale la funcionalidad de los plásticos petroquímicos sin el impacto ambiental asociado.

"Gracias a su rápido crecimiento, el bambú es un recurso altamente renovable y una alternativa sostenible a las fuentes tradicionales de madera", explicó Dawei Zhao, uno de los líderes del equipo de científicos, según ha publicado De Morgen. Los investigadores desarrollaron así un ingenioso método para descomponer las fibras de bambú a nivel molecular y luego reestructurarlas.

Para ello, utilizaron una solución especial de cloruro de zinc y ácido fórmico, que permitió descomponer la celulosa del bambú. Tras esto añadieron etanol para reorganizar las moléculas en una nueva configuración más resistente. Este proceso dio como resultado un material que los investigadores denominan "plástico molecular de bambú" (BM-plástico) en su publicación en la prestigiosa revista Nature Communications.

El aspecto innovador reside en la forma en que se manipulan las moléculas de celulosa para formar una red más densa y ordenada que la del bambú natural. "Esta publicación establece un método para convertir la abundante celulosa de bambú en materiales de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente. Ofrece una forma viable de reducir la contaminación plástica y la dependencia de los combustibles fósiles", afirman los autores.

El material, al igual que los plásticos convencionales, se puede moldear para crear diversos productos. Según la investigación, este tipo de plástico tiene aplicaciones potenciales que abarcan múltiples facetas, desde piezas de automóviles y muebles hasta carcasas electrónicas y materiales de construcción.

Sin embargo, hasta ahora, las pruebas solo se han realizado en condiciones controladas de laboratorio, por lo que aunque los resultados son prometedores, se requiere mayor desarrollo antes de que pueda usarse ampliamente.