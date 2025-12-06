Del fichaje de uno de sus jefes de diseño por Meta a las jubilaciones: Apple vive una de sus semanas más moviditas

¿Una Meta cada vez más lejana o cercana? Semana muy movidita en Apple con cuatro salidas y varios fichajes. La primera de ellas, la salida de John Giannandrea, vicepresidente de IA, que se va y será asesor de la marca hasta su jubilación, sin haber logrado el objetivo de convertir a la empresa en un referente en inteligencia artificial y la llegada de Amar Subramanya, ex ingeniero de Google. La segunda, la más dolorosa, el fichaje por Meta de Alan Dye, hasta ahora jefe del equipo de diseño de Apple.

Según ha informado en exclusiva Bloomberg, la compañía de Mark Zuckerberg ha echado el anzuelo a Dye para intentar dar un impulso a sus dispositivos que están equipados con su IA.

Por su parte, Apple pierde al que había sido el encargado del equipo de diseño de la interfaz. Y para suplirle, ya tiene un nombre. Fuentes cercanas al gigante tecnológico han detallado al citado medio que será Stephen Lemay el encargado de ocupar el puesto que queda vacante.

En una comunicación a Bloomberg, Tim Cook ha puesto en valor el "papel clave" de Steve Leymay "en el diseño de todas las principales interfaces de Apple desde 1999". "Siempre ha establecido un estándar de excelencia extraordinariamente alto y encarna la cultura de colaboración y creatividad de Apple", ha asegurado.

Pero no ha sido la última. Este mismo jueves, Apple informaba en un comunicado que había nuevos cambios en su organigrama. En concreto, ha detallado que Kate Adams, asesora general de Apple desde 2017, que ahora formará parte del equipo ejecutivo del gigante, y Lisa Jackson, vicepresidenta de Medio Ambiente, Políticas e Iniciativas Sociales, se van a jubilar en los próximos meses.

Otras dos bajas sensibles para la compañía de Tim Cook. También ha anunciado que Jennifer Newstead se convertirá en la asesora general de Apple a partir del 1 de marzo de 2026. En el pasado, trabajó como directora jurídica de Meta y anteriormente como asesora legal del Departamento de Estado de EEUU.

"Kate ha sido parte integral de la compañía durante casi una década, brindando asesoramiento crucial y defendiendo siempre el derecho a la privacidad de nuestros clientes y protegiendo el derecho de Apple a innovar", ha defendido Tim Cook.

Respecto a Lisa Jackson, el CEO de Apple ha puesto en valor que "ha sido fundamental para ayudarnos a reducir nuestras emisiones globales de gases de efecto invernadero en más del 60 % en comparación con los niveles de 2015".

A río revuelto, ganancia de pescadores

Entre los numerosos análisis que se pueden hacer, destaca la apuesta arriesgada de Meta. El fichaje de Alan Dye es una muestra de lo que le ha ido ocurriendo a la compañía de Mark Zuckerberg desde el lanzamiento de Facebook. Gigantes tecnológicas tratando de acechar a sus trabajadores top. Un camino que ahora está recorriendo él.

La marcha de Jony Ive en el año 2019 fue clave para que Alan Dye mantuviese un rol mucho mayor en Apple, jugando un papel importante en los últimos lanzamientos de la firma. Aunque, según expresaron fuentes cercanas a Bloomberg, fue el ejecutivo el que anunció que había decidido marcharse.

Ahora, en Meta, será el encargado de crear un nuevo estudio de diseño y el objetivo es que sirva para impulsar los productos en los que la IA está integrada, como los dispositivos o las gafas inteligentes de la compañía. Una experiencia que ya tiene agregada tras supervisar la interfaz de las Vision Pro de Apple o iOS 26.

Si tú fichas, yo también

Aunque la noticia de la salida de Alan Dye a Meta no será ninguna buena noticia para Apple, las salidas parecen estar sucediéndose una tras otra. Después de que se rumoreara con la posible jubilación del propio Tim Cook, el que sí lo ha hecho ha sido el vicepresidente de IA de Apple, John Giannandrea.

En un comunicado público, la compañía avanzó que el que había sido su vicepresidente sénior de Aprendizaje Automático y Estrategia de IA de Apple iba a dejar su cargo e iba a convertirse en asesor de la marca antes de su jubilación, en la primavera de 2026.

"Desde que se incorporó a Apple en 2018, Giannandrea ha desempeñado un papel clave en la estrategia de IA y aprendizaje automático de la compañía, creando un equipo de primer nivel y liderándolo en el desarrollo e implementación de tecnologías críticas de IA", ha contado la compañía en el escrito.

De igual manera, Tim Cook ha puesto en valor el papel que "John desempeñó en el desarrollo y el avance de nuestro trabajo en IA, ayudando a Apple a seguir innovando y enriqueciendo la vida de nuestros usuarios".

Aunque se ha anunciado su marcha, también se ha confirmado el que será su sustituto, Amar Subramanya. "Aporta una vasta experiencia a Apple, tras haber sido recientemente vicepresidente corporativo de IA en Microsoft y haber pasado 16 años en Google, donde dirigió la ingeniería del Asistente Gemini de Google antes de su salida", ha contado.

"La IA ha sido fundamental en la estrategia de Apple desde hace mucho tiempo, y nos complace dar la bienvenida a Amar al equipo de liderazgo de Craig y aportar su extraordinaria experiencia en IA a Apple", ha destacado Tim Cook.

Un refuerzo que se une al de Newstead, que también pasó por Meta, como directora jurídica. "Me siento honrado de unirme a la compañía y liderar un equipo extraordinario que se dedica día a día a hacer lo que más beneficia a los usuarios de Apple", ha señalado en el escrito.

Pese a estos imprevistos, Apple resalta que los cambios de liderazgo "liderazgo ayudarán a Apple a seguir ampliando los límites de lo posible". "Apple está preparada para acelerar su labor de ofrecer experiencias inteligentes, confiables y profundamente personales. Este momento marca un nuevo y emocionante capítulo, ya que Apple refuerza su compromiso de forjar el futuro de la IA para los usuarios de todo el mundo", ha reconocido en la nota.

Lo que está claro es que en un mundo con más crecimiento y en el que la IA juega un papel cada vez mayor, las grandes tecnológicas siguen en su particular mercado de fichajes, el que destaca es objeto de análisis y más de una compañía trata de hacerse con sus servicios. Por su parte, Apple, pierde a una importante figura como Alan Dye, pero refuerza su apuesta por la IA con la llegada de Amar Subramanya. ¿Será esta la definitiva?