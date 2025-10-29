El pueblo de Castellón que busca aliviar la soledad de sus mayores a base de tecnología: "Es una nueva manera de ayudarles a sentirse más conectados"

Gran parte de la población ya tiene en casa un dispositivo Alexa que agiliza las tareas cotidianas: pone recordatorios, controla la música, ajusta las luces, responde consultas… Se ha convertido en una ayuda práctica para el día a día. Ahora, esa misma tecnología promete dar un paso más allá y dejar de ser solo una herramienta para pasar a ser un verdadero aliado y acompañante de las personas mayores.

Un pequeño pueblo de la comarca del Alt Maestrat en Castellón se ha sumado al programa Voces en Red de Cruz Roja para combatir la soledad no deseada entre la población mayor de 65 años a través de la tecnología. De esta forma, el Ayuntamiento de Tírig ofrece la instalación gratuita de dispositivos Alexa con pantalla a todos los vecinos interesados, en una apuesta por usar estos altavoces inteligentes como herramienta de acompañamiento y de inclusión digital.

La iniciativa, impulsada por Cruz Roja Española con el respaldo de la Fundación Amancio Ortega, arrancó en 2023 y contempla la entrega y puesta en marcha de decenas de miles de equipos en toda España. La Fundación adquirió 26.000 dispositivos Alexa para distribuirlos entre personas mayores de todo el país en situación de aislamiento. Concretamente, en Tírig se contempla la posibilidad de instalar hasta 90 altavoces entre los residentes que lo soliciten.

Contra la soledad

El objetivo de este programa es favorecer la autonomía, facilitar el acceso a servicios digitales y promover la interacción social a través de funciones como videollamadas, recordatorios, música y actividades lúdico-culturales. Cruz Roja defiende que Voces en Red no solo entrega dispositivos, sino que combina la tecnología con acompañamiento humano: voluntariado y personal formador ayudan a instalar, enseñar a usar las funciones y realizar seguimientos.

El alcalde de Tírig, Juanjo Carreres, ha subrayado en declaraciones recogidas por El Periódico Mediterráneo que se trata de “una apuesta por la innovación social y la tecnología al servicio de las personas”, y que supone “una nueva manera de estar cerca de la gente mayor, ayudándolos a sentirse más conectados y menos solos”. Los vecinos interesados pueden gestionar la solicitud y recibir información y apoyo técnico en el Ayuntamiento.

Dispositivo Alexa Getty

Para los vecinos de Tírig, la llegada de estos equipos supone también una vía para reducir la brecha digital en zonas rurales y envejecidas, facilitando contactos con familiares que viven lejos, acceso a información local y actividades que promueven el bienestar. Desde el Consistorio se apunta que el proyecto se integra con otras acciones sociales locales y que podrá ampliarse en función de la demanda y de la evolución del programa en la provincia.