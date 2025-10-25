Un apagón digital afecta a los colchones inteligentes de 2.000 euros y desatan el caos a sus dueños a las 3 de la madrugada

La caída de Amazon Web Services (debido a una interrupción en la nube) no solo afectó a los sitios web y aplicaciones, sino que además también afectó a una gran cantidad de dormitorios inteligentes. De hecho, la gran mayoría de usuarios que contaban en sus habitaciones con colchones inteligentes fueron interrumpidos de su descanso por estos, debido a los fallos que comenzaron a presentar.

Eran las 03:00 horas cuando sucedió la caída. En aquel momento, tanto las páginas, como las aplicaciones, como los dispositivos que estaban conectados a la nube del gigante, dejaron de funcionar, presentando en este último caso incluso fallos como por ejemplo el sobrecalentamiento de las camas, posiciones que no se movían y funciones que no se podían desactivar.

La interrupción se prolongó durante unas tres horas, hasta las seis de la mañana, momento en el que los colchones inteligentes de la startup Eight Sleep dejaron de funcionar, pues dependen completamente de la conexión a internet. En algunos casos, las camas se quedaron con temperaturas bastante altas por la noche, mientras que otros usuarios tuvieron que permanecer con el colchón casi en vertical, pues tenían la función para aliviar los ronquidos activada.

¿Cómo funcionan estos colchones?

Los Eight Sleep Pods son fundas inteligentes para los colchones de toda la vida que se controlan a través de una aplicación y que cuentan con un sistema de calefacción y de ventilación que permiten regular la temperatura, con el objetivo de mejorar el sueño de los usuarios.

Algunas de las herramientas que presenta son la monitorización del movimiento, la medición de la frecuencia cardíaca y las fases del sueño. En total, el producto cuesta al menos 2.000 dólares, además de la correspondiente suscripción mensual que se debe pagar para poder disfrutar de todas sus funciones y ventajas.

Tras el incidente, la empresa pidió disculpas y anunció la incorporación del sistema sin conexión, con el objetivo de evitar que episodios como estos vuelvan a complicar la noche de sus usuarios.