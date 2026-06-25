GTA 6 es el juego más esperado del año, pero algunas tiendas españolas no van ni a reservarlo: "No podemos mirar a otro lado"

Primero el revés de Bruselas al movimiento Stop Killing Games. Ahora, esto. Siempre que llega al mercado una entrega de Grand Theft Auto surge la polémica. Normalmente suele ser por las escenas de violencia descarnada que tanto llamaban la atención en otros tiempos, cuando se resumía el mundo del videojuego a un divertimento para menores y no se comprendía que era un medio de expresión cultural como cualquier otro.

En esta ocasión el lanzamiento del esperado GTA 6 va ya generando controversia, aunque no es (todavía) por su narrativa, jugabilidad o gráficos. Ni siquiera (todavía, de nuevo) por el crunch (la explotación laboral) con la que otros títulos del estudio, Rockstar Games, terminó otras de sus superproducciones más celebradas, como es Red Dead Redemption 2. No, en esta ocasión la polémica con GTA 6 tiene que ver con su disco.

O más bien con la ausencia del mismo: Rockstar Games ha confirmado que la edición física de GTA 6 no incluirá un disco al uso, sino un código para que los usuarios puedan descargarse el videojuego desde las plataformas habituales (PlayStation o Xbox). Esto representa un golpe para quienes prefieren el formato físico, tanto por la preservación de los juegos como para la posibilidad de revenderlos de segunda mano.

Al descargarse un juego en la videoconsola este se queda ligado a una cuenta de usuario, por lo que los consumidores tienen menos posibilidades que en el caso de contar con un disco al uso en el que todo el contenido ya va incluido. En el pasado, GTA 5 salió al mercado en PlayStation 3 y Xbox 360 y el título incluía varios discos para instalarlo. Red Dead Redemption 2 salió en PlayStation 4 y Xbox One también en dos discos.

Un código en una caja de plástico

Este movimiento ha generado también malestar en las tiendas de videojuegos que viven precisamente de la venta de superproducciones como esta y de la compraventa de juegos de segunda mano. En las últimas horas dos tiendas independientes españolas han sacado sendos comunicados en el que anuncian que no ofrecerán a los clientes la posibilidad de reservar el juego o que ni siquiera lo van a destacar en sus estanterías.

GTA 6 llegará a las tiendas de todo el planeta el 19 de noviembre de 2026 tras haber sufrido dos retrasos (se esperaba para 2025 y después se fijo la fecha de lanzamiento el 26 de mayo de 2026, para acabar situándose este evento en el próximo mes de noviembre). Han sido dos las tiendas españolas que ya se han pronunciado en esos términos: Impact Game de San Fernando de Henares y GamePlay Stores de Málaga.

"A pesar de ser una tienda tradicional, especializada en la venta física, en el trato cercano y directo con el cliente, entendemos el impulso del formato digital. (...) Pero cuando los rumores apuntan a que el lanzamiento de GTA 6, tal vez el juego más esperado de la década, se limitará a un código dentro de una caja de plástico vacía, nos vemos obligados a manifestar nuestra indignación y sorpresa", explica Impact Game.

GamePlay se refiere en términos similares: "El formato físico no es solo nostalgia: es propiedad real, es conservación, es coleccionismo… y también un mercado de segunda mano que permite que más jugadores accedan a los títulos. Con este modelo, todo eso desaparece". Ambos establecimientos coinciden además en algo: "Tras casi tres décadas de actividad no hemos visto nada igual".

Ni promoción ni reservas

Fruto de la decisión empresarial, Impact Game asegura que mantiene su respeto "a una saga que hace historia con cada nueva entrega" y hacia un estudio "que se esfuerza por ofrecer excelencia a los jugadores", pero "GTA 6 será solo una anécdota en las estanterías y en la web de la tienda, ajena a toda promoción y especial visibilidad". "No hay mayor desprecio que no hacer aprecio".

Por su parte, la tienda malagueña enfatiza en que no pueden "mirar a otro lado": "Entendemos que la industria está evolucionando hacia lo digital, pero también creemos firmemente que todavía hay espacio (y necesidad) para el formato físico". "Por coherencia con lo que somos y lo que defendemos, hemos decidido no abrir reservas de GTA 6 en las condiciones actuales".

De esta forma, dos tiendas de videojuegos españolas están plantándose ante un coloso de la industria y ante uno de los juegos más esperados no solo del año, sino posiblemente de la historia del sector. "Se limitan las opciones del consumidor, se elimina el valor de reventa y se debilita una parte fundamental de la cultura del videojuego que llevamos décadas apoyando", reivindican.

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