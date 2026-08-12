Cómo fotografiar el eclipse con un móvil e inmortalizar un fenómeno único sin poner en riesgo tu vista ni tu cámara

Los expertos recomiendan utilizar un filtro solar homologado y evitar el zoom digital para obtener las mejores imágenes.

Un eclipse solar es uno de esos fenómenos que casi todo el mundo quiere guardar para siempre, y en buena parte de España tendremos la suerte de poderlo ver completo este próximo 12 de agosto. Y otra buena noticia es que ya no hace falta una cámara profesional para conseguir una fotografía espectacular. Los teléfonos móviles más recientes son capaces de capturar imágenes sorprendentes, siempre que se sigan unas pautas básicas.

Eso sí, existe un error muy común que los astrónomos repiten cada vez que se acerca un eclipse: nunca debes apuntar directamente al Sol con el móvil sin la protección adecuada, igual que nunca debes observarlo a simple vista. Además del riesgo para la visión, la intensa radiación solar puede afectar al sensor de la cámara.

La NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la American Astronomical Society (AAS) coinciden en que la seguridad debe ser la prioridad absoluta durante la observación de un eclipse.

El accesorio que marca la diferencia

El elemento más importante no es el teléfono, sino el filtro. Los expertos recomiendan utilizar un filtro solar homologado con certificación ISO 12312-2, el mismo que se emplea para observar eclipses de forma segura. Existen adaptadores específicos para colocar este filtro delante de la lente del móvil.

Sin esa protección, la imagen aparecerá completamente sobreexpuesta y, además, la radiación solar concentrada durante varios segundos podría afectar al sensor de la cámara.

Nunca sirven como sustitutos unas gafas de sol, cristales ahumados, radiografías antiguas, CDs o filtros caseros. Ninguno de ellos bloquea la radiación solar de forma segura.

Activa el modo manual si tu móvil lo permite

La mayoría de los teléfonos actuales ofrecen un modo profesional o manual que permite controlar algunos parámetros. Si está disponible, conviene reducir al mínimo el valor ISO para evitar ruido en la imagen y disminuir ligeramente la exposición para conservar mejor el contorno del Sol.

También resulta recomendable bloquear el enfoque tocando la pantalla antes de hacer la fotografía. De esta forma, el teléfono evitará reajustarlo continuamente mientras cambia la luminosidad durante el eclipse.

Si tu móvil no dispone de controles manuales, el modo automático también puede ofrecer buenos resultados, especialmente durante las fases parciales.

El trípode puede ser más importante que el propio móvil

Uno de los mayores problemas al fotografiar un eclipse es el movimiento. Aunque el teléfono incorpore estabilización óptica, un pequeño trípode o un soporte fijo mejora enormemente la nitidez de las imágenes, sobre todo si se pretende grabar vídeo o realizar una secuencia completa del fenómeno.

También es recomendable utilizar un disparador remoto o el temporizador de dos o tres segundos para evitar vibraciones al pulsar el botón.

No abuses del zoom digital

Es tentador acercar al máximo la imagen, pero casi siempre produce el efecto contrario. El zoom digital simplemente amplía los píxeles existentes y reduce notablemente la calidad.

Si el teléfono dispone de teleobjetivo óptico, puede ser una buena opción utilizarlo. En caso contrario, los especialistas recomiendan fotografiar el eclipse con el objetivo principal y recortar posteriormente la imagen durante la edición.

No fotografíes solo el Sol

Una de las imágenes más espectaculares de un eclipse no siempre es el propio disco solar. Durante un eclipse parcial aparecen sombras con forma de media luna bajo los árboles, cambia el color de la luz ambiente y muchas personas observan el cielo con gafas especiales.

Los fotógrafos de naturaleza suelen combinar planos generales del paisaje con primeros planos del eclipse para transmitir mejor la experiencia.

En un eclipse total, si se observa desde la franja de totalidad y únicamente durante los pocos minutos en que el Sol queda completamente cubierto, también es posible captar la corona solar, el halo brillante que rodea al astro. En cualquier otra fase, el filtro debe permanecer colocado.

Antes de hacer la foto, protege tus ojos

Las imágenes pueden esperar. La vista no. La American Astronomical Society recuerda que solo es seguro mirar directamente al Sol durante la brevísima totalidad de un eclipse total y únicamente desde las zonas donde realmente se produce ese fenómeno.

En un eclipse parcial o anular, o durante cualquier fase parcial de un eclipse total, las gafas homologadas deben utilizarse en todo momento. La misma recomendación se aplica al móvil, prismáticos, telescopios y cámaras fotográficas, que también necesitan filtros solares específicos.