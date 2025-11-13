Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Todo el mundo hablando del retraso del GTA VI y Valve sorprende con una consola capaz de competir con Xbox y PlayStation
Se trata de la nueva Steam Machine. Una apuesta de

Los nuevos Steam Controller, Steam Machine y Steam Frame, que prometen revolucionar el mundo del 'gaming'.
Revolucionar el mundo del gaming. Esa está siendo la gran apuesta, -veremos si efectiva-, de Valve. La compañía estadounidense desarrolladora de videojuegos ha dado la sorpresa este miércoles, mientras todo el mundo se recuperaba del nuevo retraso del Grand Theft Auto VI, y ha anunciado una consola con la que promete plantar cara a PlayStation y Xbox.

Tras su buena experiencia con la Steam Deck, que ha sido una de las principales competencias de la Nintendo Switch, Valve ha dado pasos agigantados y ha presentado su nueva 'máquina'. 

"Basados en Steam y optimizados para jugar en cualquier formato. Y al igual que Steam Deck, todos están diseñados para que los jugadores puedan sacar aún más partido a su biblioteca de Steam", han asegurado en su página web.

Antes de entrar en detalle sobre los tres nuevos componentes de la familia de Valve, la desarrolladora estadounidense ha destacado la compatibilidad de su ecosistema. "Todo el hardware de Steam funciona de maravilla en conjunto, ya sea para jugar o transmitir entre dispositivos, incluido Steam Deck", ha razonado, antes de revelar que también se llevan bien "con el resto de tus dispositivos".

Una sorprendente 'máquina'

Valve ha buscado con su nueva Steam Machine pasar a la gran pantalla. Y no, no hablamos de un documental en el cine. Su nueva consola mezcla "la potencia del PC para jugar, simplificada y en un tamaño compacto pero poderoso".

Destacan que cuenta con seis veces más potencia que la Steam Deck para usar todos los juegos de la biblioteca de Steam. Su sistema operativo es, precisamente, el SteamOS, "optimizado para jugar, con suspensión y reanudación rápidas y guardado en la nube".

Ponen en valor que es tan pequeña que puedas ponerla bajo la televisión o "debajo de un plátano". Además, detallan que "se mantiene fresca y funciona de forma silenciosa". Se puede usar con cualquier periférico o monitor y permite disfrutar de juegos en 4K a 60 FPS. Se puede adquirir con una memoria de 512 GB o de 2 TB, pero en cualquiera de las dos opciones es ampliable.

Tal y como Valve demostró en su Steam Deck, además de una videoconsola es un ordenador. "Steam Machine está optimizada para jugar, pero sigue siendo tu PC. Instala tus propias aplicaciones, o incluso otro sistema operativo. No vamos a decirte cómo tienes que usar tu ordenador", ha contado la compañía.

Los otros dos productos son el Steam Frame y el Steam Controller. El primero de ellos es un visor de realidad virtual "ligero y compacto". "Solo necesitas ponértelo para empezar a usarlo, sin necesidad de cables ni de configurar nada", han explicado. Para poder usarlo, se pueden usar dos mandos que permiten mejorar la experiencia. El segundo, es un mando que sirve para usar cualquier dispositivo, sea el sistema operativo que sea.

Valve sólo acaba de soltar la bomba y ya ha provocado un auténtico terremoto en el mundo del gaming. De momento, lo único que sabemos con exactitud es que su lanzamiento se espera para el próximo año 2026, aunque todavía no sabemos cuál será su precio.

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 