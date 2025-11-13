OnePlus se reinventa con el OnePlus 15: diseño minimalista, una de las pantallas más fluidas y motor propio de imagen

Mientras todo el mundo sigue dando pasos adelante, OnePlus ha decidido ir dos pasos más allá con su nuevo buque insignia, el OnePlus 15. Sí, 15, no ha habido ningún error y no habrá OnePlus 14. La compañía china ha decidido dar un salto de generación con un cambio radical en diseño, sistema de cámaras y potencia.

Los primeros días con él han sido más que suficientes para saber que se trata de uno de los mejores Android del año, aunque ya queden pocas semanas para que termine. Lo primero de lo que hay que hablar y que salta a la vista es su pulido y minimalista diseño.

El nuevo OnePlus 15 tiene una estética muy similar a la de los últimos flagship de la competencia, pero que cambia por completo con su último dispositivo. Si había algo que los usuarios de la marca pedían era que se centrara el logo en la parte trasera y sí, la compañía ha oído las peticiones y lo ha hecho.

El modelo que hemos probado es con un color que de primeras igual no llama mucho, pero que en la mano me parece uno de los tonos del año. Se trata del color duna, llamado sand storm. También hay otras dos opciones: el infinite black y el ultra violet. Para los que solemos elegir colores más fuertes, OnePlus ha acertado de pleno con él.

Una de las mejores pantallas

Antes de hablar, evidentemente, de su nuevo sistema de cámaras, tengo que detallar lo que hay en la parte frontal. Su pantalla, me ha parecido una de las más fluidas del mercado y es ideal para ponerla a prueba con juegos de lo más exigentes.

Acompañada por el potente procesador, el chip más rápido de la industria, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, su nuevo panel es una auténtica fantasía. En concreto, incorpora la primera pantalla LTPO 1.5K de 165 Hz. Fluidez en su máxima expresión.

Confirmando que la fluidez de la pantalla del OnePlus 15 es una pasada. 165Hz en estado puro. Sergio Coto / El HuffPost

Todo pensado para poder usar esta nueva pantalla a diario y con juegos exigentes, pero sin perder ni un sólo ápice. Ya sea para gamers o para cualquier usuario medio, es clave para no perder fps (frames por segundo) en cualquier videojuego online.

El rendimiento es brutal, pero toda potencia conlleva una gran responsabilidad. Hay ocasiones en las que ese poder afecta de lleno a la batería, pero OnePlus ha decidido reforzar la de su nuevo buque insignia con una capacidad de 7.300 mAh con tecnología Silicon NanoStack. Llega sin problemas a dos días de batería para cualquier usuario medio y supera el día si se le da un uso intensivo.

La compañía china asegura que su nueva batería, acompañada de su carga rápida de 120W por cable y de 50W de forma inalámbrica, no sólo es más larga. También es más efectiva y aguanta más. Garantizando que la salud de la batería esté cerca del 80% tras cuatro años. Por si te lo preguntabas, sí, en unos 40 minutos llega de 0 al 100%.

Y hay otra novedad y es el denominado bypass charging, una especie de puente que permite que mientras se esté usando el móvil para juegos o actividades más exigentes mientras se carga sin dañar la batería. Minimiza su salud y ofrece todo el rendimiento de su procesador.

Pasábamos por alto de su nuevo chip y es que el OnePlus 15 lega con una arquitectura de triple chip que busca mejorar la experiencia de los usuarios. El Snapdragon 8 Elite Gen 5; el G2 Wi-Fi, para mejorar la experiencia de la conectividad en lugares públicos; y un chip de respuesta táctil que lleva la pantalla a otro nivel, ofreciendo una frecuencia de muestreo de 3200 Hz.

Con nuevo motor de fotografía propio

Otra de las grandes novedades está en lo que ha hecho OnePlus con su nuevo sistema de cámaras. Mezclado con lo que ha dejado de hacer. Este nuevo dispositivo deja atrás el sistema de cámaras elaborado junto a Hasselblad y ha lanzado su motor de fotografía propio.

La compañía china inaugura en su flagship su algoritmo de procesamiento de imagen OnePlus DetailMax Engine. Su nuevo motor que trata de resaltar la nitidez de las imágenes captadas con su triple cámara de 50 megapíxeles: una cámara principal con estabilización óptica de imagen, una cámara ultra gran angular con autoenfoque y un teleobjetivo periscópico con zoom óptico 3,5x y un zoom de calidad óptica que alcanza el 7x.

Dos fotografías hechas en exteriores con el OnePlus 15. La de la izquierda con el zoom 1x y la de la derecha con el zoom 7x. Sergio Coto / El HuffPost

Este nuevo algoritmo se hace notar en el nuevo dispositivo. Aunque es cierto que igual pierde algo de potencia respecto a su colaboración con Hasselblad, la fotografía computacional inteligente hace su trabajo y ofrece una gran calidad. Eso sí, mientras sus grandes competidores apuestan por un teleobjetivo periscópico de hasta 200 megapíxeles, igual no habría estado mal contar con un mayor zoom óptico. Aunque igual es precisamente ese el objetivo, no ir a la par que el resto.

Su algoritmo OnePlus DetailMax Engine cuenta con varios modos, como el Ultra Clear 26MP para imágenes de día, el Clear Night Engine, para mejorar instantáneas durante la noche, y el Clear Burst, para que no pierda ni un ápice de nitidez.

Poniendo a prueba el nuevo sistema de cámaras del OnePlus en exteriores, en un día bastante gris. Sergio Coto / El HuffPost

OxygenOS, con mucha más IA

El nuevo OnePlus 15 llega con la actualización de OxygenOS 16. Un sistema basado en Android 16 con el que la firma china da un salto importante en lo que a inteligente se refiere. Además de una nueva interfaz, incluye un importante avance en inteligencia artificial (IA).

El centro neurálgico de esta nueva experiencia inteligente se refleja en una tecla que han incorporado a su nuevo teléfono. Se trata de la Plus Key. Un nuevo botón que sirve para llevar a una nube inteligente cualquier cosa, llamada Mind Space.

La experiencia está sincronizada con Google Gemini, lo que hace que su asistente inteligente pueda ofrecernos tareas de una forma más sencilla. Por ejemplo, barajando la opción de viajar a Japón, he almacenado varios audios en la nube con ideas, locales famosos, ciudades a visitar, que iba aprendiendo y que ha servido para que Gemini haya generado una propuesta íntegra de los vuelos, la ruta y lugares a visitar en el tiempo detallado.

Poniendo a prueba el rendimiento del OnePlus 15 en exteriores. No pierde ni un ápice de potencia Sergio Coto / El HuffPost

No es la única herramienta inteligente. Por ejemplo, para aquellos que necesitan redactar largos textos, cuenta con AI Writer, que permite redactar y hacer resúmenes de forma automática. También AI Recorder, que puede transcribir una reunión. Y la última de ellas es AI Portrait Glow, para aumentar la calidad retrato de las fotografías.

El nuevo OnePlus 15 llega con un salto generacional. Trata de buscar el mejor rendimiento posible, con una batería duradera, una de las mejores pantallas y un dispositivo que año a año incorpora más y más herramientas inteligentes. Está disponible desde este jueves y parte desde los 979 euros.