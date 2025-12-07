He usado el OnePlus 15 durante dos semanas y hay algo que lo sigue haciendo diferente del iPhone y Samsung

Resumen: después de haber probado el nuevo OnePlus 15 durante varias semanas hay motivos de sobra por los que va a ser uno de los mejores Android del año. Su nuevo diseño es muy elegante, tiene una de las mejores baterías del sector y no ha perdido ni un ápice de potencia, sobre todo para los amantes del gaming. Pero es cierto que parece cada vez más complicado diferenciarse de sus hermanos pequeños y que todos están yendo por la misma línea en su estética y casi también en el interior.

Ventajas

Para mí, el principal punto fuerte de este nuevo teléfono de OnePlus es, sin duda, la mezcla entre rendimiento y batería es una de las mejores del año.

Es, precisamente, la potencia una de las pocas señas de identidad que permanecen en este nuevo modelo. El chip Snapdragon 8 Elite Generación 5 es uno de los más potentes de la industria.

Hay algo que incluyo en ventajas, pero que también podría ir en desventajas. El diseño y los tonos elegidos me parecen perfectos. Pero si echamos la vista atrás en lo que ha sido OnePlus, también creo que pierde un poco de seña de identidad, para una persona de a pie que no conozca la marca no sabe si tiene en la mano un teléfono de OnePlus, de OPPO o de otra marca distinta.

Desventajas

Contar con un dispositivo que incluya una cámara en colaboración con Hasselblad es difícil de superar y la 'separación' con OnePlus se nota en su sistema de cámaras. Aunque rinde bastante bien, gracias a su sistema propio DetailMax Engine, se notan algunas leves carencias respecto a su antecesor.

Su apuesta está clara en retratar cada aspecto cercano, sin necesidad de lo que hace el resto. Pero es cierto que con una amplia oferta de teléfonos con teleobjetivos con sensores de hasta 200 megapíxeles, el de 50 megapíxeles que incorpora se me queda algo corto.

Igual uno de los principales problemas con los que se encuentra este OnePlus 15 es su antecesor, el OnePlus 13. Sinceramente, hay avances significativos, pero en rasgos generales, puede ser el gran competidor de este nuevo modelo. Por menor precio, por su cámara junto a Hasselblad, por un rendimiento brutal y características que son parecidas.

Probando el OnePlus 15 en exteriores. Muy fluida, pero se agradecerían más nits de brillo. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña sobre el OnePlus 15

Casi lo he contado todo en los apartados de ventajas y desventajas. Es cierto que faltan bastantes más cosas de las que hablar en este nuevo OnePlus 15. Mi relación con él ha sido de más luces que de sombras en el tiempo que lo he probado.

El dispositivo que he utilizado es el del tono duna, también llamado como sand storm. Me parece todo un acierto y, como decía antes, me parece uno de los diseños más bonitos y elegantes del año. Pero sabiendo de las apuestas arriesgadas de OnePlus, parece haber entrado en la línea que está fijando el sector, en lugar de seguir recorriendo su propio camino como estaba haciendo hasta ahora.

El sistema de cámaras me parece muy minimalista, a la par que elegante. En la parte trasera han solucionado el toc que muchos teníamos, viendo el logo más descentrado de lo normal. Eso es agua pasada y, oyendo a sus usuarios, han centrado de una vez por todas su insignia.

Para el día a día es un dispositivo muy poco pesado. Yo lo he llevado sin funda y no la he echado en falta en ningún momento. Tiene muy buen agarre y se hace muy cómodo en la mano.

Su nuevo botón lateral, Plus Key, puede parecer algo simple, pero una vez lo pones a funcionar se nota la conexión entre OnePlus y el avance en inteligencia artificial. Todo lo que anotas o guardas, se queda en una nube llamada Mind Space. Está sincronizada con Google Gemini y puedes organizar ideas para un viaje o gestionar la agenda de una forma más sencilla que haciéndolo manualmente. Todo con el apoyo de su centro neurálgico en IA, su nuevo sistema operativo OxygenOS 16, que sirve para impulsar su flagship en otro nivel inteligente.

Si entramos en materia, lo primero que llama la atención es su pantalla. Su pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas, con márgenes muy finos, y 165 hercios es otro de los puntos fuertes del dispositivo. Pero se me queda algo corto el brillo en exteriores. Durante mi primera toma de contacto, no me di cuenta y ha sido a la hora de usarlo con mayor frecuencia cuando me he dado cuenta que el brillo máximo de 1.800 nits se queda corto, sabiendo que la competencia suele incluir, como mínimo, los 3.000 nits de brillo. Pese a todo, es fluido como pocos gracias a su tasa de refresco y eso, a la hora de jugar o darle un uso intensivo, es de agradecer.

Poniendo a prueba la cámara del OnePlus 15. La imagen de la izquierda, a 24 milímetros; la de la derecha, a 170 milímetros. Sergio Coto / El HuffPost

Te he hablado de pantalla, diseño, pero para mí lo que hace verdaderamente diferente a este OnePlus 15 es su batería. 7.300 mAh, que se dicen pronto. Gracias a su batería de silicio-carbono, no hace falta añadirle nada de peso al teléfono y su duración alcanza los dos días sin problema con cualquier tipo de uso. Lo he probado usando juegos, viendo vídeos o el capítulo de alguna serie y aguanta a la perfección. Aunque, como cada vez es más habitual en el sector por las regulaciones europeas, no incluye cargador, sí permite una carga rápida de 120 W. Por lo que la batería no supondrá ningún problema para nadie.

En el apartado fotográfico, la verdad es que la cámara del flagship de OnePlus rinde muy bien. Capta numerosos detalles gracias a su nuevo sistema independiente, DetailMax Engine, pero claro, amigos, separarse de Hasselblad nunca es tarea fácil. Comparándolo con otros dispositivos de la competencia, se nota un pelín la diferencia, pero claro, este nuevo sistema acaba de nacer y ya ofrece un rendimiento más que decente. Pero para el día a día, si no se busca un teleobjetivo largo y sí la inmediatez y lo que nos rodea, puede ser más que suficiente.

Si hablamos de potencia, ahí hay poco que decir. No falla. Su procesador Snapdragon 8 Elite Generación 5 cumple a la perfección y, por si fuera poco, a él le acompañan otros dos chips, el G2 Wi-Fi, para mejorar la cobertura en lugares como una estación o un aeropuerto, y otro chip, de respuesta táctil que mejora su fluidez hasta una frecuencia de 3.200 Hz. Sin duda, si algo ofrece este OnePlus 15 es batería y rendimiento por encima del resto. Una experiencia, muy de OnePlus, con un diseño cada vez más elegante, pero que se aleja de lo que nos tenía acostumbrados. Su precio, para una configuración de 12+256 GB de almacenamiento, parte desde los 979 euros. Ahora, falta por saber qué te parece a ti. Dínoslo en los comentarios.