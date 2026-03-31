La NASA activa la cuenta atrás para Artemis II y se declara en "excelente forma" a dos días del lanzamiento

Tic. Tac. Ha llegado la hora. La NASA ha iniciado este lunes la cuenta regresiva de Artemis II, una misión histórica con la que Estados Unidos pretende volver a llevar astronautas a la órbita lunar más de medio siglo después.

A falta de apenas dos días para el lanzamiento, la agencia espacial ha trasladado un mensaje de optimismo y confianza al asegurar que el programa se encuentra en "excelente forma" en esta fase decisiva.

El conteo regresivo comenzó a las 16:44 hora del Este (21:44 GMT), dando inicio a la fase final previa al despegue desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Según detalló la NASA en rueda de prensa, las condiciones meteorológicas presentan un 80% de probabilidad favorable, aunque se mantienen bajo vigilancia factores como los vientos fuertes o la nubosidad.

Todo listo para el lanzamiento

"Ciertamente, todas las señales indican en este momento que estamos en una forma excelente, excelente a medida que entramos en la cuenta regresiva", explicó Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento de Artemis, destacando el buen estado de todos los sistemas implicados en la misión.

El cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orión ya se encuentran preparados en la plataforma de lanzamiento para despegar este miércoles a las 18:24 hora local (22:24 GMT). A bordo viajarán los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto al canadiense Jeremy Hansen, que formarán la primera tripulación en orbitar la Luna desde la histórica misión Apolo 17 en 1972.

Una misión clave para el futuro

En la recta final antes del lanzamiento, los cuatro astronautas han completado su cuarentena y han participado en los últimos actos públicos junto a sus familias, en un ambiente cargado de expectación. Artemis II no solo supone un hito científico, sino también un paso decisivo dentro del programa que busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna en los próximos años.