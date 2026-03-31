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La NASA activa la cuenta atrás para Artemis II y se declara en "excelente forma" a dos días del lanzamiento
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La NASA activa la cuenta atrás para Artemis II y se declara en "excelente forma" a dos días del lanzamiento

La misión llevará a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972 y marca un paso clave en el regreso humano a la Luna.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Rollout de Artemis II.
Rollout de Artemis II.NASA

Tic. Tac. Ha llegado la hora. La NASA ha iniciado este lunes la cuenta regresiva de Artemis II, una misión histórica con la que Estados Unidos pretende volver a llevar astronautas a la órbita lunar más de medio siglo después. 

A falta de apenas dos días para el lanzamiento, la agencia espacial ha trasladado un mensaje de optimismo y confianza al asegurar que el programa se encuentra en "excelente forma" en esta fase decisiva.

El conteo regresivo comenzó a las 16:44 hora del Este (21:44 GMT), dando inicio a la fase final previa al despegue desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Según detalló la NASA en rueda de prensa, las condiciones meteorológicas presentan un 80% de probabilidad favorable, aunque se mantienen bajo vigilancia factores como los vientos fuertes o la nubosidad.

Todo listo para el lanzamiento

"Ciertamente, todas las señales indican en este momento que estamos en una forma excelente, excelente a medida que entramos en la cuenta regresiva", explicó Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento de Artemis, destacando el buen estado de todos los sistemas implicados en la misión.

El cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orión ya se encuentran preparados en la plataforma de lanzamiento para despegar este miércoles a las 18:24 hora local (22:24 GMT). A bordo viajarán los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto al canadiense Jeremy Hansen, que formarán la primera tripulación en orbitar la Luna desde la histórica misión Apolo 17 en 1972.

Una misión clave para el futuro

En la recta final antes del lanzamiento, los cuatro astronautas han completado su cuarentena y han participado en los últimos actos públicos junto a sus familias, en un ambiente cargado de expectación. Artemis II no solo supone un hito científico, sino también un paso decisivo dentro del programa que busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna en los próximos años.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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