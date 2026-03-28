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La nave de la NASA que volverá a la Luna lleva el cerebro de los sistemas de vida fabricado en Tres Cantos: "Es totalmente vital para la misión"
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La nave de la NASA que volverá a la Luna lleva el cerebro de los sistemas de vida fabricado en Tres Cantos: "Es totalmente vital para la misión"

Está previsto que la operación espacial tenga una duración de 10 días.

Andrés Senior Duran
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Operación Artemis II de la NASA.
Operación Artemis II de la NASA.NurPhoto via Getty Images

El próximo jueves 2 de abril a las 0:24 hora peninsular está planificado el despegue de la misión Artemis II. Se trata de una operación espacial coordinada por la NASA, la cual tiene como objetivo principal llevar a cuatro astronautas alrededor de la Luna y traerlos de regreso al planeta Tierra en un lapso de 10 días.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen integran la tripulación de la expedición. Los cosmonautas levantarán vuelo desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos, a bordo de la nave Orion. 

Para velar por la seguridad de los astronautas, dicha aeronave está equipada con varios sistemas tecnológicos, los cuales tienen diversas funciones. Uno de los más importantes es de fabricación española. Concretamente por Airbus Crisa, una empresa líder en diseño y producción de electrónica avanzada para el sector espacial con sede en Tres Cantos

La importancia de la unidad de control térmico, 

A lo largo del trayecto, la aeronave estará expuesta a condiciones extremas. El ambiente puede alcanzar temperaturas cercanas a los -270 ºC e incluso a más de 200 grados cuando esté expuesta directamente al sol. 

Es por ello que la unidad de control térmico (TCU), elaborada en territorio español, cobra suma importancia para salvaguardar las vidas de la tripulación. Así lo explica Jesús Ortiz, responsable de arquitectura de Airbus CRISA, en entrevista para los micrófonos de la Cadena SER

“La temperatura, como el suministro de agua y aire, depende de nuestra unidad de control térmico, por lo cual es totalmente vital para los astronautas y para el éxito de la misión”, declara.  

El TCU cuenta con más de 230 sensores ubicados en distintos puntos de la aeronave. Los cuales tienen la función de regular y supervisar condiciones térmicas en tiempo real. Ante cualquier imprevisto, el sistema cuenta con 

Esto quiere decir que si, por ejemplo, una soldadura falla, un componente se quema; “después de dos fallos de este tipo que no están relacionados entre ellos, el sistema sigue funcionando. Esto significa que las probabilidades de no cumplir la misión son bajísimas”, concluye.  

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
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Nacido en Bogotá, Colombia. Redactor del HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Javeriana y Máster de Marketing Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid. Ha trabajado en varios medios deportivos como Gol Caracol, Vavel Colombia y La Nueva Tendencia. En el HuffPost escribe sobre distintas temáticas relacionadas con los ámbitos de sociedad, salud e internacional.

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