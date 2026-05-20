Apple hace oficial las primeras funciones antes del WWDC 2026: así serán las nuevas armas de Apple Intelligence

Hay casi más expectación por conocer de primer mano lo que traerá iOS 27 en los iPhone, que por probar y ver el futuro iPhone plegable que Apple lleva bastante tiempo desarrollando.

La próxima renovación de Siri y una capacidad mayor de Apple Intelligence, así como su acuerdo millonario con Google para generar un asistente inteligente avanzado, han elevado la atención de todo el sector tecnológico.

Si en los videojuegos todo el mundo espera para poder probar durante horas y horas el próximo Grand Theft Auto VI, tras años de rumores y filtraciones, iOS 27 parece haberse convertido en un protagonista similar en el sector telefónico.

A pocas semanas para la WWDC 2026, la conferencia mundial de desarrolladores de Apple, la compañía de Cupertino ha adelantado la fecha oficial del evento, pero también nuevas funciones de accesibilidad que estarán disponibles a finales de año.

Funciones que ya son oficiales

Aunque la marca que lidera Tim Cook todavía no ha entrado en mucho detalle sobre todo lo que se viene con iOS 27, sí ha confirmado la llegada de nuevas funciones con Apple Intelligence.

Entre ellas, el gigante tecnológico ha anunciado VoiceOver y la Lupa, ideada para usuarios ciegos o con baja visión. Con ellas pueden describir la información en pantalla. El Explorador de imágenes de esta nueva función usa la IA de Apple para ofrecer descripciones más detalladas de las imágenes en todo el sistema, incluyendo el contenido de fotografías, facturas escaneadas, registros personales y otros contenidos visuales.

De hecho, los usuarios podrán usar el botón de Acción del iPhone para poder preguntar de forma sencilla para obtener una respuesta rápida. Pueden obtener más información visual de lo que había sido habitual hasta ahora.

No es lo único. Apple también ha mejorado Magnifier usando Apple Intelligence. Según han descrito, ofrece la misma exploración asistida y descripción visual en una interfaz de alto contraste diseñada para usuarios con baja visión. Todo, activándolo con el botón de acción.

Actualización de 'Magnifier'. APPLE

Un lenguaje más natural

Apple también ha anunciado otra novedad. Gracias a Apple Intelligence, también se va a actualizar el Control por Voz. Esta capa inteligente añadida convierte esta herramienta en más intuitiva, natural y cercana que nunca.

El objetivo es el de ayudar de una forma más sencilla a los usuarios con diversas discapacidades físicas a navegar por el iPhone y el iPad completamente mediante el uso de la voz.

En el caso de necesitar saber qué es lo que aparece en pantalla, existirá la opción de 'decir lo que ves' y así el asistente te describirá lo que estará viendo. Algo que facilita mucho más su uso y la información recibida.

"El enfoque de Apple hacia la accesibilidad es único. Ahora, con Apple Intelligence, incorporamos nuevas y potentes funcionalidades a nuestras características de accesibilidad, manteniendo al mismo tiempo nuestro compromiso fundamental con la privacidad desde el diseño", ha asegurado el CEO de Apple, Tim Cook.

Todo rodeado de Apple Intelligence

Otra de las novedades que Apple ha confirmado es la de una experiencia de lectura personalizada del lector de accesibilidad, Accesibility Reader. Funcionará con materiales más complejos, como, por ejemplo, artículos científicos.

Es capaz de gestionar el artículo con una visión general antes de empezar a contar todos los detalles. También incluirá una nueva función de traducción integrada para traducir de forma sencilla la información en el idioma nativo del usuario.

"Las funciones de accesibilidad que nuestros usuarios utilizan a diario se vuelven aún más potentes con Apple Intelligence. Con estas actualizaciones, ofrecemos nuevas opciones intuitivas para introducir datos, explorar y personalizar la información, diseñadas para proteger la privacidad de los usuarios en todo momento", ha afirmado Sarah Herrlinger, directora sénior de Políticas e Iniciativas de Accesibilidad Global de Apple.

Y es que Apple también ha anunciado los subtítulos generados automáticamente para vídeo. Con el reconocimiento de voz integrado, se generan de forma privada y aparecen automáticamente en vídeos. La apariencia de lo subtítulos se puede llegar a personalizar a través del menú de reproducción de vídeo.

La compañía de Cupertino también ha confirmado una nueva potente función de control de silla de ruedas para usuarios con Apple Vision Pro, así como la venta del accesorio Hikawa Adaptive MagSafe a nivel global.

"El compromiso de Apple con la accesibilidad, que implica incluir a las personas con discapacidad desde las primeras etapas del diseño para crear el mejor producto posible para todos, ha sido la fuerza motriz de este proyecto", ha asegurado Hikawa en el comunicado.

Apple se empieza a mover a pocas semanas para su conferencia mundial de desarrolladores, ante la máxima expectación de qué traerá de nuevo iOS 27 y, sobre todo, cómo la nueva Siri y Apple Intelligence se transformarán y formarán, aún más, parte del día a día de sus usuarios.