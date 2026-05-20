He probado el nuevo Deebot T90 Pro Omni: cuando el fregado y el tamaño de la mopa también importan

Resumen: Ecovacs está de regreso en España. Hace unos meses, presentó en Europa su nueva gama de productos y hubo un robot aspirador que nos sorprendió a todos: el Deebot T90 Pro Omni. Lo he probado estas últimas semanas. El protagonista indiscutible es su rodillo de 27 centímetros, que logra una cobertura mucho mayor. En cuanto a limpieza, es muy precisa, gracias a su potencia de 30.000 Pa. Aunque es cierto que se queda algo corto en las zonas de los rodapiés. Pero ojo, porque es mucho más que sólo su rodillo. Para mí, su principal punto fuerte es el fregado, con una tecnología que garantiza un suelo limpio. Otra de las cosas destacables son su estación, con diseño muy compacto, pero elegante y lo silencioso que es. Da igual el programa que uses que la reducción del sonido es maravillosa. Sin duda, una apuesta clara de la marca por la innovación, también en los robots de limpieza.

Ventajas

Sin duda, su mopa de rodillo de 27 centímetros. Una maravilla.

Apuestan por un sistema de fregado y una potencia de succión tremenda, con 30.000 Pa, para aspirarlo todo.

Una autolimpieza y un mantenimiento muy positivos.

Es capaz de meterse en casi todos los huecos de la casa.

Una carga ultrarrápida que es toda una alegría.

Desventajas

Pese a hacer una limpieza general muy precisa, le falta pulir un poco más los bordes y las zonas de los rodapiés.

Mi reseña del Ecovacs Deebot T90 Pro Omni

Ecovacs vuelve pisando fuerte a España. Ejemplo de ello es su nuevo robot aspirador, el Deebot T90 Pro Omni. Un dispositivo creado para que la limpieza de nuestro hogar no sea una tarea costosa o pesada. Lo he probado durante varias semanas y te cuento cómo han sido estos días viendo y analizando como limpia, friega e incluso 'saca la patita'.

De primeras, tengo que hablar de que su tamaño me ha sorprendido gratamente. Es mucho más compacto de lo que suele ser habitual en otros robots aspiradores. Su estación tiene todo lo necesario para que no haga falta hacerle un mantenimiento constante. En concreto, dos depósitos diferenciados, de agua limpia y agua sucia y un depósito de polvo que se vacía automáticamente y que no hace falta tocar durante 150 días. Fin total al estrés.

El nuevo robot aspirador Ecovacs Deebot T90 Pro Omni, en color negro. Sergio Coto / El HuffPost

Aunque la marca habla de una limpieza cada medio año, aproximadamente, yo sólo la he probado durante varias semanas y no ha hecho falta nada. Sólo requiere la atención los depósitos de agua. En el caso de tener que cambiarlo, es la propia aplicación Ecovacs Home la que se encarga de advertirte de falta de agua limpia.

Seguimos hablando con el apartado estético. En mi caso, lo he probado en color negro. Lo que me ha resultado curioso es que ha logrado meterse hasta debajo de una estantería baja en la que no suelen entrar otros robots aspiradores cuando los he probado. Todo gracias a sus dimensiones: 35,3 x 35,1 x 9,8 centímetros.

Pero además de su diseño elegante, tengo que empezar a hablarte de cómo ha sido la experiencia. En rasgos generales, la limpieza es muy precisa, aunque me falta algo más en las zonas de los rodapiés. Si hablamos del fregado, me parece, sin duda, una de sus mayores ventajas.

Depósito de agua limpia del Ecovacs Deebot T90 Pro Omni. Sergio Coto / El HuffPost

Empiezo por el tema del aspirado. Tiene una potencia de succión bárbara de 30.000 Pa. Lo aspira casi todo. De primeras, le pedí que hiciera un mapeado de la casa y no tardó en hacerlo. Una vez listo, pasa por la casa como si llevara toda la vida aquí.

Uno de sus puntos fuertes es la autonomía. Utiliza una batería de 4.000 mAh, pero que permite la carga ultrarrápida de la tecnología PowerBoost. Un detalle muy importante por un motivo: es capaz de aprovechar su paso por la estación para vaciarse o mojar sus mopas para aumentar su autonomía.

Y vamos ya con la estrella de la corona, su mopa de rodillo. Gracias a la tecnología Ozmo Roller 3.0, el robot es capaz de hacer un fregado con autolavado instantáneo. Pero la estrella es la longitud de su nuevo rodillo, de 27 centímetros, para poder llegar más lejos y mejor a la hora de fregar. Ofrece una mayor cobertura y eso se nota. La mopa gira hasta a 200 RPM durante su funcionamiento para ofrecer una limpieza más profunda.

Fregado del Ecovacs Deebot T90 Pro Omni. Sergio Coto / El HuffPost

Una de las cosas que me ha sorprendido es que no siguen los pasos de la competencia y no incluyen la tecnología LiDAR 360, sensores láser que son capaces de escanear en tiempo real todo el entorno. Pese a ello, su tecnología AIVI 3D 4.0 ofrece un reconocimiento de objetos y va con él visualizando todo lo que hay por su camino. Es cierto que he notado que, en alguna que otra ocasión, ha cogido velocidad hasta llegar al siguiente punto de limpiado y cuando se ha encontrado con obstáculos ha tardado algo más de tiempo en completarlo.

Para los que tenemos alfombra, el sistema inteligente Triple Lift permite proteger cada tipo de suelo. Contando con la alfombra, ha pasado por un total de tres tipos de suelos y se ha comportado en ellos igual de bien. Y cuando ha pasado por encima de la alfombra en momentos de fregado, su sistema inteligente ha identificado que se trataba de una alfombra y no dejaba ni una gota de humedad en ella.

Avisos y gestión de la limpieza del Ecovacs Deebot T90 Pro Omni en la app 'Ecovacs Home'. Sergio Coto / El HuffPost

Ojo, que casi me dejo lo mejor para el final. Una de las cosas que he notado muchísimo es la reducción de ruido. No hablo sólo de cuando está fregando, que sólo se escucha el ruido de las ruedas. Durante el aspirado, reduce la intensidad de ruido de forma notable y esto sí que es una ventaja de peso.

Sin duda Ecovacs busca ganar peso en España y el Deebot T90 Pro Omni demuestra que tienen armas de sobra. La marca apuesta por la innovación, una limpieza más precisa y un impacto más sencillo en nuestro hogar. Su precio, en el momento que se escribe esta reseña, parte desde los 699 euros.