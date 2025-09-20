La sorprendente decisión de Xiaomi con su nueva generación de móviles en pleno lanzamiento del iPhone 17

En el mundo de la tecnología- al igual que ocurre en otros sectores e incluso en la vida cotidiana-, todo el mundo y toma nota de lo que está haciendo tu vecino. Más si cabe cuando ese al que se observa es considerado uno de tus grandes rivales. Algo que representaban a la perfección- tirando de símiles futbolísticos- Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hace una década en España.

Pero lo que ha hecho Xiaomi con su nueva generación de teléfonos que presentará a fondo el próximo 24 de septiembre, está provocando un gran revuelo y el motivo es más que obvio y evidente.

Lo que resulta verdaderamente llamativo es la drástica decisión que el gigante tecnológico chino ha adoptado. Después de un Xiaomi 15 y un 15 Pro que destacaron por su buen rendimiento y su cámara principal, han decidido avanzar el que será su nuevo modelo: el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Pro.

Sí, la firma con sede en Pekín ha decidido olvidarse del modelo 16- que sería el siguiente- y apostar por el lanzamiento del Xiaomi 17 Pro. Y aquí tiene mucho que ver- por no decir todo- Apple y sus nuevos iPhone 17 y iPhone 17 Pro.

Aprovechando que la compañía de Tim Cook ha lanzado este viernes su nuevo iPhone 17 y el iPhone 17 Pro, desde Xiaomi han decidido mostrar algunos detalles de su nueva generación y en el caso del Xiaomi 17 Pro llama mucho la atención las similitudes en la parte trasera y el módulo de cámara que hay entre el modelo de la empresa china y el de la estadounidense.

Muy similar al iPhone 17 Pro, pero con una cosa más

El CEO de la firma con sede en Pekín, Lu Weibing, ha revelado a través de una publicación en la red social china Weibo que será el próximo 24 de septiembre cuando sus nuevos teléfonos salgan a la luz y sean presentados de forma oficial.

Pero después de todas las filtraciones de los últimos días, con la sorprende secundaria trasera que incluirán junto al módulo de cámara y con una clara inspiración en el iPhone 17 Pro, el dirigente de la compañía china ha sido el que ha desvelado que la influencia de Apple ha sido clave en sus planes.

"La serie Xiaomi 17 representa un hito transformacional en la estrategia premium de cinco años de Xiaomi y marca un cambio clave en su línea digital, con una actualización generacional en toda la línea. La serie Xiaomi 17 incluye tres dispositivos: el Xiaomi 17, el Xiaomi 17 Pro y el Xiaomi 17 Pro Max", señaló hace unos días, confirmando que sigue la misma disposición- excepto el nuevo iPhone Air- que la compañía de Tim Cook.

El propio Weibing reveló que el nuevo Xiaomi 17 Pro es "el buque insignia de imagen compacta más sofisticado de Xiaomi" y no dudó en desvelar que siguen los pasos que Apple está dando. "Hace cinco años, iniciamos nuestra estrategia premium, aprendiendo de nuestro mayor competidor y comparándonos firmemente con el iPhone. A día de hoy, Apple sigue destacando. El éxito de la serie iPhone 17 es evidente, pero mantenemos la confianza, razón por la cual competimos directamente con el iPhone en la misma generación y al mismo nivel", señaló.

Pero este mismo viernes, nada más lanzarse los nuevos dispositivos de Apple por todo el mundo, el CEO de Xiaomi ha decidido aparecer en un streaming en la red social china Weibo en el que ha comparado las similitudes del nuevo Xiaomi 17 Pro con el iPhone 17 Pro.