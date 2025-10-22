Samsung hace realidad las nuevas Galaxy XR: el primer visor Android con mucha IA que compite con las Apple Vision Pro

Unidos somos más fuertes. Esa ha tenido que ser la premisa con la que Samsung, Google y Qualcomm Technologies han decidido unir sus fuerzas para lanzar al mercado el primer producto que busca competir con las Apple Vision Pro. Se trata de las nuevas Galaxy XR.

La compañía surcoreana ha presentado este miércoles sus nuevas gafas de realidad virtual. Las que ha definido como "una nueva categoría de dispositivos con IA nativa diseñados para ofrecer experiencias inmersivas en un formato optimizado para la IA multimodal".

Y esa unión de fuerzas entre las tres grandes tecnológicas es lo que ha hecho posible el primer producto "basado en la nueva plataforma Android XR" . "Galaxy XR muestra el futuro del descubrimiento, el juego y el trabajo, permitiendo a los usuarios disfrutar de experiencias inmersivas y naturales, desde las tareas cotidianas hasta nuevas y desafiantes experiencias", ha detallado la compañía.

Ese denominado Project Moohan del que Samsung ya había hablado es una realidad. Se trata del primer paso para que las gafas de realidad virtual- con características parecidas a las de Apple- se conviertan en una herramienta más en el día a día de la gente.

Won-Joon Choi, director de operaciones del negocio Mobile eXperience (MX) de Samsung Electronics, ha destacado este "nuevo ecosistema de dispositivos móviles" y ha puesto en valor que sirven para ampliar "la visión de la IA móvil a una nueva frontera de posibilidades inmersivas y significativas".

En esa expansión con la IA multimodal hay que hablar del papel de Gemini. Sameer Samat, presidente de Android Ecosystem en Google, ha asegurado que Android XR es "la primera plataforma Android creada íntegramente para la era Gemini".

Las nuevas Galaxy XR. SAMSUNG

Hay IA para rato

Si una cosa se desprende la presentación de Samsung es que la IA va a jugar un papel trascendental en su nuevo visor inteligente. Es lógico que, si busca rivalizar con Apple en el mismo terreno, con un modelo parecido, puede aprovechar los grandes avances en Gemini al unir fuerzas con Google.

Entre algunas de las aplicaciones que se podrán disfrutar se encuentra una gran variedad de formatos con la inteligencia artificial en el centro de la experiencia. Entre ellas, se encuentran los servicios de Google, familiares para muchos de los usuarios que ya tienen un smartphone Android.

Aseguran que con ellas se podrá viajar y buscar con Google Maps, se puede profundizar en el contenido con la IA, los usuarios también pueden ver el mundo físico y dibujar un círculo para buscar al instante información. También se podrá dar vida a fotos y vídeos en 2D y 3D.

"Gracias a sus avanzados sensores, cámaras y potente hardware, Galaxy XR puede seguir con precisión los movimientos de la cabeza, las manos y los ojos del usuario y hacer que las experiencias sean realmente inmersivas. Los micrófonos del dispositivo están estratégicamente ubicados y respaldados por software para filtrar ruidos externos y captar con claridad la voz del usuario", ha contado la compañía surcoreana.

Las nuevas Galaxy XR. SAMSUNG

Experiencias inmersivas y un diseño equilibrado

También es importante el diseño. Para poder llevar el visor, sin que cueste tanto, Samsung ha asegurado que ha detallado cuidadosamente sus nuevas Galaxy XR. "La estructura ergonómica y equilibrada de las gafas distribuye la presión por la frente y la parte posterior de la cabeza, lo que minimiza las molestias faciales y proporciona un soporte estable", ha detallado.

Gracias a su procesador el Snapdragon® XR2+ Gen 2, también busca ofrecer experiencias inmersivas de próxima generación con claridad visual y IA avanzada gracias al Qualcomm® Hexagon™ NPU[6]. Su batería tiene una autonomía de 2,5 horas para poder usarse de forma ininterrumpida. Con esa potencia, aseguran que se podrán utilizar nuevos niveles de inmersión en el entretenimiento.

Han confirmado experiencias de visualización inmersivas, experiencias deportivas en directo, "como si estuvieran físicamente en el estadio", experiencias de juego mejoradas con IA y crear y editar en 3D.

Por el momento, no se ha confirmado su lanzamiento en España. Lo que sí se ha confirmado es que ya está disponible en Corea del Sur y en Estados Unidos y, previsiblemente, puede haber un lanzamiento global. Algo que todavía no ha hecho Apple con sus Vision Pro.

Las Galaxy XR se venden con 16GB de memoria, 256GB de almacenamiento. Tiene un campo de visión de 109 grados en horizontal y 100 grados en vertical, con tasas de refresco que no alcanzan los 120 hercios, pero sí los 72 hercios de forma predeterminada. También cuenta con dos altavoces, seis micrófonos y reproduce vídeo en UHD 8K. En un uso general aseguran que la batería dura 2 horas o 2,5 horas si es reproducción de vídeo. No obstante, se puede usar mientras se carga.

Lo que resulta más llamativo todavía es la diferencia de precio entre estas Galaxy XR y el visor de Apple. Mientras que la compañía de Tim Cook lo vende en algunos países por 3.499 dólares, el modelo de Samsung tiene un precio de lanzamiento de 1.799 dólares (unos 1.700 euros), casi la mitad.