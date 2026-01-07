Samsung redefine sus ordenadores portátiles con la serie Galaxy Book6: nuevo diseño y rendimiento impulsado por la IA

El mundo de los ordenadores portátiles sigue entrando de lleno en la batalla por la inteligencia artificial. Este 2026, la situación no ha cambiado ni un poco y Samsung ha anunciado en el CES 2026 que se celebra en Las Vegas (Estados Unidos) su nueva línea de pcs. Se trata de la serie Galaxy Book6, redefinida con una estética minimalista, elegante, pero que esconde en su interior un rendimiento avanzado impulsado por la IA.

La compañía surcoreana ha presentado en el mismo evento, el más importante de lo que llevamos de año, cómo todos sus dispositivos desde teléfonos móviles, ordenadores, pero también electrodomésticos, van a notar la influencia positiva de su IA mejorada.

Y con sus nuevos portátiles no iba a ser menos. Samsung ha presentado este martes su nueva línea Galaxy Book6, con los nuevos Galaxy Book6 Ultra, el Galaxy Book6 Pro y el Galaxy Book6.

Won-Joon Choi, presidente, director de operaciones (COO) y director de la Oficina de I+D de Mobile eXperience (MX) la marca, ha destacado que creen que "la verdadera innovación comienza por sentar unas bases sólidas".

"El rendimiento define la experiencia con el PC. Con la serie Galaxy Book6, combinamos una velocidad y una potencia sin igual con una IA fiable para ofrecer las excepcionales capacidades de productividad y creatividad que los usuarios esperan de Samsung", ha señalado.

Plagado de rendimiento

La nueva serie de ordenadores portátiles de Samsung se ha elaborado en una mezcla entre hardware de última generación con un diseño delgado. Tal y como ha confirmado la firma en un comunicado, ofrece el mayor rendimiento en un PC de la compañía hasta la fecha.

Incorpora los nuevos procesadores Intel® Core™ Ultra Series 3[2], basados en Intel 18A. En su interior, permiten un rendimiento de la CPU que es un 60% más rápido que la generación anterior. Y su NPU está pensada para las tareas impulsadas por la IA.

El nuevo Samsung Galaxy Book6 Pro, en tono plateado. SAMSUNG

En el caso del Galaxy Book6 Ultra, incorpora la GPU para portátiles NVIDIA® GeForce RTX™ 5070/5060, un pepino, lo mires por donde lo mires. Permitiendo una generación de imágenes, reproducción y edición de vídeo que lleva la fluidez a otro término. Además de su cámara de vapor, incluyen un ventilador de doble salida y un disipador térmico.

La gran novedad en los modelos Pro es la incorporación de una cámara de vapor, que sirve para redistribuir el calor de una forma más eficiente y que permite que se mantengan refrigerados durante mayor tiempo, pese a un uso intensivo.

Tanto las series Galaxy Book6 Ultra y Pro ofrecen hasta 30 horas de reproducción de vídeo y su uso diario crece hasta cinco horas más que la generación anterior. Además, la carga ultrarrápida del Ultra permite que, en sólo 30 minutos, el ordenador esté cargado al 63%.

Pantalla mejorada y altavoces de gran calidad

Entre las novedades, también se encuentra una pantalla mejorada en la nueva serie Samsung Book6. La avanzada pantalla Dynamic AMOLED 2X con pantalla táctil ofrece un contraste nítido, pero también un brillo máximo HDR de hasta 1.000 nits. Además, su función Vision Booster se adapta a los entornos exteriores mejorando la iluminación ambiental.

Por si fuera poco, respecto a la fluidez, ofrece una frecuencia de actualización adaptativa que va desde los 30 hasta los 120 Hz. Ideal para adaptarse al uso, ya sea para ofimática o para animaciones o juegos. También incorpora el cristal Corning® Gorilla® Glass con DX para aumentar su durabilidad y mejorar su protección.

Respecto al audio, el Galaxy Book6 Ultra cuenta con seis altavoces con Dolby Atmos®, incluidos cuatro woofers con cancelación de fuerza y dos tweeters. Algo que mejora la experiencia de uso. En el caso del Pro, también se han optimizado sus altavoces para ofrecer un sonido más equilibrado.

Y claro, si algo debe tener este nuevo dispositivo es influencia de la IA. Se integran sus herramientas más inteligentes con una selección de IA que impulsa sus nuevos dispositivos. Entre ellos, mejora la búsqueda con un lenguaje natural, mejora la escritura a la hora de tomar notas, está mejor vinculado al almacenamiento compartido entre la familia Galaxy.