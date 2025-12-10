Si usas este servicio de Apple para hacer ejercicio y el inglés no es lo tuyo, estás de enhorabuena

Hacer ejercicio está casi más de moda que nunca y eso lleva años trasladándose al sector tecnológico. Cada vez más marcas se lanzan a crear smartwatches y aplicaciones que monitorizan y registran la actividad física que hemos realizado. Eso, en el caso de Apple, se traduce en su servicio Apple Fitness+.

Los que la hemos usado, sabemos que todas sus clases, además de ser bastante productivas, claras y para todos los públicos y niveles, siempre eran en versión original. Es decir, en inglés. Por lo que a los que les costaba seguir cada paso en ese idioma, todo se le ponía un poco cuesta arriba.

Pero hablo en pasado porque eso ha llegado a su fin. En una nota de prensa, Apple ha anunciado un ligero cambio que viene a facilitar a todos los usuarios del servicio de suscripción de fitness. A partir del próximo 15 de diciembre, incluirá con doblaje digital en español, además de alemán y japonés.

La compañía de Tim Cook ha expandido su servicio a 28 nuevos mercados, entre ellos, países como Chile, Hong Kong, India, Países Bajos, Singapur y Taiwán, entre otros, a partir del próximo 15 de diciembre. Y se lanzará a principio del próximo año en Japón.

"Gracias a su perfecta integración con los dispositivos Apple, Fitness+ ha inspirado a los usuarios a vivir un día más saludable", ha afirmado Jay Blahnik, vicepresidente de Tecnologías de Fitness de Apple.

Este nuevo cambio, para los que el inglés no es lo suyo, no será un impedimento para poder seguir cada clase, buscando que sea más atractivo para los usuarios de todo el mundo. Los entrenamientos y meditaciones doblados contarán con una voz generada a partir de la voz real de cada uno de los 28 entrenadores de Fitness+.

Para poder ponerlo en español, solamente habrá que ir a la configuración de la aplicación y, desde entonces, cada episodio o clase se reproducirá de forma automática en ese idioma.

El servicio, sincronizado a la perfección con otros dispositivos de Apple, también incluye diferentes géneros musicales, duración y tipos de trabajos. Una de las novedades es que se ha incluido como nuevo género musical el K-Pop, archiconocido, sobre todo en Asia.