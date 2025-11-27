Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Por primera vez en 14 años: Apple superará a Samsung como principal fabricante de móviles
Tecnología
Tecnología

Por primera vez en 14 años: Apple superará a Samsung como principal fabricante de móviles

Un informe de 'Counterpoint Research' asegura que la compañía de Tim Cook destronará a la firma surcoreana y vaticina que permanecerá en el primer puesto hasta 2029.

Sergio Coto
Sergio Coto
Tim Cook en el Apple event de este martes.
Tim Cook en el Apple event de este martes.REUTERS

Mientras había algunos medios internacionales que rumoreaban con una posible salida de Tim Cook en los próximos meses y también había críticas al lanzamiento del nuevo iPhone Air, Apple ha conseguido, a lo tonto, lograr su objetivo 14 años después: ser el principal fabricante de móviles del mundo.

Un informe de Counterpoint Research detalla que se espera que los envíos mundiales de teléfonos inteligentes crezcan hasta un 3,3% interanual este año 2025 y ha destacado el "sólido desempeño" de la compañía de Cupertino.

Y es, precisamente, Apple la que se ha convertido en la gran protagonista. En concreto, Apple va a destronar a Samsung en envíos por primera vez en 14 años. Todo se debe al fuerte impulso de la serie iPhone 17 en varias regiones.

De hecho, el estudio asegura que la compañía de Tim Cook aguantará en el liderato hasta el próximo 2029. "Los envíos de iPhone crecerán un 10 % interanual en 2025. Estamos rastreando un crecimiento de dos dígitos tanto para China como para los Estados Unidos en octubre", ha detallado.

Entre los beneficios de Apple se encontraría el bajo impacto arancelario, en comparación con otras marcas. "Esto no solo benefició a la cadena de suministro de Apple y a los esfuerzos continuos por diversificar sus bases de fabricación, sino también a la demanda agregada en sus regiones de crecimiento clave, es decir, los mercados emergentes", ha recogido.

"El retraso en Apple Intelligence, o una "Siri más personalizada", no ha afectado las ventas del iPhone. Cuando se introduzcan las funciones y mejoras de software en 2026, probablemente impulsará aún más las actualizaciones", han avanzado.

El informe también refleja que Xiaomi seguirá siendo la tercera marca en venda de teléfonos inteligentes. "Se proyecta una suerte mixta para los cuatro principales fabricantes de equipos originales chinos, ya que la debilidad del mercado interno, el nerviosismo en la cadena de suministro y la creciente competencia frenan un mayor crecimiento", ha explicado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 