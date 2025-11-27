Por primera vez en 14 años: Apple superará a Samsung como principal fabricante de móviles

Mientras había algunos medios internacionales que rumoreaban con una posible salida de Tim Cook en los próximos meses y también había críticas al lanzamiento del nuevo iPhone Air, Apple ha conseguido, a lo tonto, lograr su objetivo 14 años después: ser el principal fabricante de móviles del mundo.

Un informe de Counterpoint Research detalla que se espera que los envíos mundiales de teléfonos inteligentes crezcan hasta un 3,3% interanual este año 2025 y ha destacado el "sólido desempeño" de la compañía de Cupertino.

Y es, precisamente, Apple la que se ha convertido en la gran protagonista. En concreto, Apple va a destronar a Samsung en envíos por primera vez en 14 años. Todo se debe al fuerte impulso de la serie iPhone 17 en varias regiones.

De hecho, el estudio asegura que la compañía de Tim Cook aguantará en el liderato hasta el próximo 2029. "Los envíos de iPhone crecerán un 10 % interanual en 2025. Estamos rastreando un crecimiento de dos dígitos tanto para China como para los Estados Unidos en octubre", ha detallado.

Entre los beneficios de Apple se encontraría el bajo impacto arancelario, en comparación con otras marcas. "Esto no solo benefició a la cadena de suministro de Apple y a los esfuerzos continuos por diversificar sus bases de fabricación, sino también a la demanda agregada en sus regiones de crecimiento clave, es decir, los mercados emergentes", ha recogido.

"El retraso en Apple Intelligence, o una "Siri más personalizada", no ha afectado las ventas del iPhone. Cuando se introduzcan las funciones y mejoras de software en 2026, probablemente impulsará aún más las actualizaciones", han avanzado.

El informe también refleja que Xiaomi seguirá siendo la tercera marca en venda de teléfonos inteligentes. "Se proyecta una suerte mixta para los cuatro principales fabricantes de equipos originales chinos, ya que la debilidad del mercado interno, el nerviosismo en la cadena de suministro y la creciente competencia frenan un mayor crecimiento", ha explicado.