La entrada de Apple en el sector de los plegables: el iPhone Fold, la revolución que marcará "un antes y un después"
Tecnología

La entrada de Apple en el sector de los plegables: el iPhone Fold, la revolución que marcará "un antes y un después"

Un informe de International Data Corporation (IDC) apunta a que el lanzamiento del esperado dispositivo de la compañía de Tim Cook va a provocar un terremoto en el mundo de los plegables.

Sergio Coto
Foto de los iPhone Air, la antesala del próximo iPhone Fold.
Foto de los iPhone Air, la antesala del próximo iPhone Fold (nombre no oficial).Anadolu via Getty Images

El iPhone Air fue la gran novedad de Apple en la keynote del pasado mes de septiembre. Un modelo ultradelgado, el más fino de la compañía de Tim Cook, que ha significado mucho más que una apuesta por un móvil con una buena batería pese a ser tan fino. De hecho, su éxito lleva tiempo estando en entredicho y algunos analistas apuntan a que no habrá una segunda edición de su elegante smartphone.

Las malas ventas a nivel global, sin contar con su éxito en Asia, pueden haber terminado con una apuesta que no era tan arriesgada como parece. ¿El motivo? El iPhone Air es, simplemente, la primera piedra en un camino que puede marcar la próxima generación de los teléfonos de Apple.

Reunir en un teléfono ultrafino una disposición de batería, procesador y sistema de cámaras tan bien repartido ha sido una muestra, prueba -llámalo como quieras- de lo que está por venir y con múltiples analistas anunciando que Apple lo tiene casi todo listo para lanzar próximamente su iPhone Fold (nombre no oficial).  

El primer plegable de Apple

Esta idea de la compañía de Tim Cook no nace porque sí. En un mercado en el que cada vez más marcas apuestan por los dispositivos plegables. Desde Samsung, Honor, pasando por Huawei, muchas de las grandes compañías están empezando a copar mercado. Llegando, incluso, a lanzar dispositivos con tres pantallas.

Es por ello por lo que Apple, aunque llega un pelín tarde, no quiere quedarse fuera de juego. Pero parece que 2026 va a ser el año en el que saldrá a la luz y podremos ponerlo a prueba.

Según llevan tiempo informando numerosos analistas con fuentes cercanas a la compañía de Cupertino, como Mark Gurman, de Bloomberg, la ingeniería del iPhone Air ha sentado las bases para lo que está por venir.

Apunta a que 2026 será un punto de inflexión. A través del código V68, registrado por la propia Apple, el gigante tecnológico busca seguir los mismos pasos que Samsung, con un dispositivo que pueda convertirse en una pequeña tableta. Aunque no es oficial, ni mucho menos, desde Bloomberg aseguran que incluiría cuatro cámaras (dos traseras, una frontal y una interna).

Además, también explican que el nuevo plegable incorporaría el módem C2, el primer chip celular de la compañía, muy similar al que también utilizará el iPhone 18 Pro. De hecho, el trabajo actual va por un camino que busca que el pliegue sea menos evidente y pase desapercibido. Siendo Apple, es lógico que quieran cuidar hasta al más mínimo detalle y el resultado puede ser impresionante.

"Marcará un antes y un después"

Pero la cosa no queda ahí. Mientras toda la industria permanece a la espera de que Apple anuncie el que será el primer teléfono plegable de su historia, un informe apunta a que su llegada provocará un auténtico terremoto en el sector.

El último estudio del Rastreador Trimestral Mundial de Teléfonos Móviles de International Data Corporation (IDC) apunta a que el nuevo iPhone plegable de Apple, junto al Galaxy Z Trifold de Samsung, impulsarán la demanda en la categoría en el año 2026.

"El próximo año va a ser emocionante para la categoría plegable, con múltiples lanzamientos que impulsarán el mercado a un crecimiento interanual del 30% desde solo el 6% en el pronóstico anterior", ha asegurado Nabila Popal, directora senior de investigación de Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker de IDC

Francisco Jerónimo, vicepresidente de dispositivos para clientes de IDC, ha destacado que el primer iPhone plegable de Apple "marcará un antes y un después en el segmento de los plegables". "Es probable que esta iniciativa impulse el conocimiento de la categoría y el interés del consumidor. Apple suele ser un catalizador para la adopción generalizada de nuevas categorías", ha razonado.

