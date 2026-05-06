Ver el fútbol y no quedarte en fuera de juego: así de importante es para los españoles la calidad de imagen en un partido

A pocas semanas para el inicio del Mundial de fútbol de Canadá, México y Estados Unidos, los españoles confiesan que para ellos es muy importante la compañía y la calidad de imagen o sonido a la hora de ver un partido.

Así lo refleja un nuevo estudio de Samsung Electronics. A la hora de disfrutar del partido, 8 de cada 10 españoles valoran mucho que todo lo que tiene que ver con el entorno y con la compañía.

El análisis, realizado en España, refleja que cerca del 60% de los españoles lo suele ver en casa con familia y un 44% decide verlo con amigos. Un 27,2% es un poco más radical y lo suele seguir en solitario.

Las cifras del estudio apuntan que el 96% de los encuestados afirma que ver un partido juntos les hace sentirse parte de una comunidad. Una influencia de cómo se vive, pero también de cómo se ve.

La influencia de la calidad de imagen y audio

Tal y como recogen los datos del estudio de Samsung Electronics, 9 de cada 10 españoles reconoce que la calidad de imagen y sonido afecta a la manera en la que disfrutan de un partido importante.

Para el 86% de los españoles, la calidad de imagen o el asiento son una pieza primordial. Para un 83% la atmósfera, al 81,3% el tamaño de pantalla y para el 80,7% de los encuestados, el sonido.

Y es que ver el fútbol en casa o en un bar también conlleva problemas técnicos. Los más frecuentes son: el volumen de los comentarios poco claro o inconsistente, visión bloqueada, reflejos o luz solar en la pantalla, así como dificultad para seguir el balón con claridad.

"Mucho más que un partido"

Samsung ha aprovechado el estudio para poner en valor que 2 de cada 3 españoles elegiría un televisor Samsung para disfrutar del deporte. Algo que ha impulsado con la campaña Watch it on a Samsung, junto a la leyenda del fútbol Thierry Henry.

"El fútbol consiste en reunir a la gente, ya sea en el estadio, en casa o en su local habitual. Pero también es un deporte en el que un instante puede cambiarlo todo, así que la calidad con la que ves el partido es casi tan importante como el propio juego", aseguró el exjugador del Arsenal.

Javier Martínez, director de Marketing de Consumer Electronics en Samsung Electronics Iberia, explica que, en España, "el fútbol es mucho más que un partido, es un ritual que se comparte con familia y amigos".