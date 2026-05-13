Samsung da un paso adelante con su nueva gama de televisores para 2026: adiós a los reflejos y hola a la tecnología Micro RGB

La casa de Samsung. La compañía surcoreana ha lanzado este miércoles su nueva gama de televisores para este 2026 en un evento que ha celebrado en Madrid y al que ha asistido El HuffPost. Una nueva línea marcada por modelos premium con tecnología Micro RGB, OLED, Neo QLED y The Frame, así como televisores Mini LED y Crystal UHD.

Todas las opciones y casi para todos los tamaños. Según los datos de la marca, uno de cada tres euros que los españoles destinan a televisores, lo hacen a dispositivos de su compañía. Una cifra que crece a uno de cada dos euros, si hablamos de televisores más grandes.

El gran protagonista ha sido su televisor con tecnología Micro RGB, la última evolución, pero también apuesta de la marca por el color del tamaño de un pelo humano, de lo más revolucionaria.

Pero no ha sido ni mucho menos lo único que Samsung ha presentado en este evento en Madrid. Dan un paso adelante con sus televisores sin reflejos, así como una integración nativa de la inteligencia artificial, gracias a Vision AI Companion (VAC).

Hemos visto de todo. Desde monitores portátiles que nos podemos llevar a cualquier lado o estancia de la casa, hasta televisores para colocar en exteriores y si llueve o haces una barbacoa cerca no sufre ningún daño y está protegido para ello.

La monitor Samsung Smart. Sergio Coto / El HuffPost

Un color mejorado con la tecnología Micro RGB

Sin duda, la estrella de la corona ha sido la nueva tecnología Micro RGB. Samsung ha ampliado su gama premium llevando el color a otro nivel, con más brillo y una mejor precisión.

La tecnología Micro RGB de la marca surcoreana usa micro LED rojos, verdes y azules, del tamaño de un pelo humano, para ofrecer un control de la luz de gran precisión, más detalle y un color mucho más natural.

Y no llega sola. Ya que las series R95H y R85H, que comprenden tamaños desde las 55 hasta las 115 pulgadas, también cuentan con la tecnología sin reflejos. Por lo que mejorará la experiencia en las tonalidades y, por si fuera poco, ningún brillo afectará a la visión de los contenidos.

Pablo Requejo, director del Área de TV en Samsung Electronics España, asegura que "con la gama 2026 queremos seguir evolucionando la experiencia de televisión hacia algo mucho más inmersivo, inteligente y natural para el usuario".

Pablo Requejo, director del Área de TV en Samsung Electronics España. Sergio Coto / El HuffPost

OLED, Neo QLED y la gama The Frame

Samsung sigue definiendo su hoja de ruta con la tecnología que le sigue haciendo número uno en la venta de televisores en España desde hace 20 años, nada más y nada menos.

Para ello, el evento lo han enfocado en la potencia de disfrutar de una televisión cuando vemos un partido de fútbol. A pocas semanas para el inicio del Mundial de fútbol, la marca surcoreana destaca la importancia de disfrutar del partido, rodeado de gente, pero también con un televisor a la altura que nos facilite el disfrute.

Samsung ha contado con la presencia del periodista Julio Maldonado 'Maldini', para hablar de la importancia de las mejoras en televisión para poder ver el partido como si estuviésemos en el estadio.

La compañía surcoreana ha anunciado su nueva gama OLED 2026, con los modelos S99H, S95H, S90H y S85H, con negros profundos, colores intensos, experiencias inmersivas y diseño premium para distintos perfiles de usuario. De hecho, el nuevo S99H mezcla esa tecnología con la pantalla sin reflejos y la inteligencia artificial de Vision AI Companion.

Otra de las tecnologías que han brillado por méritos propios ha sido la de la gama The Frame. Lleva tiempo haciéndolo, pero Samsung ha dado un paso más, con el modelo LS03HW de The Frame Pro, con calidad de imagen Neo QLED con tecnología Mini LED y One Connect inalámbrico.

La novedad es el tamaño de 55 pulgadas en el modelo LS03HE, con una pantalla mucho más amplia y un diseño inspirado en una obra de arte, con marcos intercambiables en cuatro colores.

En el caso del The Frame, con su modelo LS03HA, que es muy parecido en características al Pro, cuenta con calidad de imagen QLED con el One Connect y un cable casi invisible.

El nuevo The Frame Pro de 65 pulgadas. Sergio Coto / El HuffPost

Y no es lo único, también siguen la línea de la calidad de imagen Neo QLED, con los modelos QN80H y QN70H, disponibles en tamaños de 55 a 100 pulgadas y de 43 a 85 pulgadas, respectivamente, con un 100% de volumen de color. También amplía las experiencias de imagen y movimiento impulsadas por IA, incluido 4K Upscaling con un rendimiento gaming de hasta 144Hz.

Samsung Mini LED también hay novedades, con un control de luz más preciso y una experiencia mucho más fluida. Su modelo M80H, disponible en tamaños entre las 55 y 88 pulgadas, combina su calidad de imagen Mini LED con más funciones impulsadas por IA. Como lo es la optimización de imagen, mejora de los diálogos en tiempo real, así como mejoras en experiencias de contenido.

Y IA, mucha IA

Además de haber presentado los nuevos Music Studio 7 y Music Studio 5, que ya pudimos ver y probar hace unas semanas, han hablado de que es un elemento central para todos sus productos, pero que no es un producto como tal. Ya está incluido: Vision AI Companion (VAC).

Samsung ha dado un paso más en la integración de la IA en sus dispositivos. Lo hace de forma muy natural, comportándose de igual manera que los modelos de IA que tenemos en nuestro smartphone, pero sin necesidad de coger el móvil. Simplemente, pulsando un botón del mando.

En esta experiencia futbolística que la marca surcoreana ha preparado, ponían de ejemplo el modo IA Football, con el que es capaz de analizar escenas del partido en tiempo real. Optimizan la imagen y el sonido y hacen que los colores sean muchos más vivos y el audio sea más inmersivo.

Otras de las nuevas funciones de entretenimiento mejoradas es la AI Upscaling Pro, usando la IA para analizar y mejorar contenido de baja resolución. Es capaz de proporcionar un color más realista y mejorado gracias a Color Booster Pro. Y también AI Sound Controller Pro. Analiza los diálogos de una película o serie con la música y los efectos de sonido. Gracias a la IA, es capaz de ajustar a cada momento cada sonido.

Samsung refuerza tecnologías clave en su gama de televisores para este 2026, como su apuesta por el Micro RGB, pensando en una integración natural de la IA, pero también un ecosistema conectado que mejora y pantallas sin reflejos que nos permiten disfrutar de cada contenido.