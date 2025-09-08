La AEMET advierte de lluvias intensas, tormentas y granizo en varias regiones durante la semana 

Toca volver a sacar el paraguas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una alerta para los próximos días, con la previsión de fenómenos meteorológicos adversos en el este peninsular, Baleares y Canarias. A lo largo de la semana, se esperan chubascos muy fuertes, tormentas intensas y granizo, que podrían dejar acumulados significativos de lluvia en varias zonas, especialmente en el área pirenaica y Levante.

La situación será más complicada el lunes, cuando un frente atlántico afectará al tercio norte de la Península, dejando cielos nubosos y lluvias en el Cantábrico oriental, con acumulados destacables. A medida que avance el día, la inestabilidad aumentará en la fachada mediterránea y Baleares, donde las tormentas serán más probables, localmente fuertes y con posibilidad de granizo. Además, se prevé reducción de la visibilidad en las Islas Canarias orientales debido a la calima, con cielos nublados y vientos moderados. En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso notable en el Cantábrico oriental y alto Ebro, mientras que en el resto del país las máximas ascenderán, especialmente en el centro y oeste peninsular.

Para el martes, la situación se intensificará con la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo y el paso de una vaguada atlántica que provocará un aumento de la inestabilidad. Las tormentas en el este peninsular, Pirineos y Baleares serán localmente muy fuertes, con precipitaciones que podrían alcanzar intensidades torrenciales. También se prevé un aumento de las lluvias en Galicia y el Cantábrico, aunque más moderadas que en otras zonas. En Canarias, las precipitaciones serán débiles, pero la calima podría seguir afectando la visibilidad en algunas zonas. Las temperaturas mínimas descenderán en gran parte del país, y las heladas podrían hacer su aparición en las cumbres del norte peninsular.

El miércoles, la vaguada continuará sobre el este peninsular y Baleares, lo que mantendrá cielos muy nubosos y lluvias intensas en el noreste peninsular y Baleares. En el resto de la Península, las lluvias serán más dispersas, con algunos chubascos ocasionales en el interior. En Canarias, se espera tiempo más estable con cielos nubosos y algunas precipitaciones débiles en el norte de las islas. Las temperaturas seguirán variando, con ascensos en algunas regiones y descensos en otras, especialmente en el sureste de la Península. Además, los vientos serán moderados a fuertes, con rachas intensas en zonas expuestas, lo que incrementará la sensación de inestabilidad.

Ante esta situación, la AEMET recomienda estar pendiente de las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se prevén tormentas y fenómenos adversos que podrían afectar a la seguridad en las carreteras y a las actividades al aire libre.