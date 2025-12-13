Emergencias activa la alerta roja por lluvias para este domingo en todo el litoral de Valencia y en Almería

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 14 de diciembre, avisos de nivel rojo por lluvia en Almería, donde se esperan hasta 120 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas, mientras que en Granada se decretará el aviso naranja y amarillo en Cádiz. Además, se han decretado alertas por oleaje en todo el litoral andaluz, excepto la costa onubense.

Según la información publicada por la Aemet y consultada por Europa Press, el aviso rojo se decretará por precipitaciones en la comarca almeriense de Valle del Almanzora desde las 6,00 horas hasta el término de la jornada de este domingo.

En esta zona se decretará también el aviso naranja desde este medianoche hasta las 6,00 horas, mientars que este misma alerta se activará en Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas desde esta medianoche hasta el término de la jornada de este domingo, acompañadas por tormentas que activarán el nivel amarillo de alerta. En estas zonas se esperan acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 100 l/m2 en doce horas, mientras que en el caso de Valle de Almanzora podrían alcanzarse los 120 l/m2.

Por otro lado, la provincia se verá afectada por las lluvias y las tormentas en los enclaves de Poniente y Almería capital y el levante, en el mismo tramo horario, donde se decretarán los avisos amarillos por estos fenómenos, que dejarán caer en las citadas comarcas hasta 20 l/m2 acumulados en una hora, llegándose a acumular hasta 660 l/m2 en las primeras doce horas.

Asimismo, la comarca granadina de Guadix y Baza se aplicará la alerta naranja por lluvias que dejarán hasta 15 l/m2 en una hora y hasta 80 l/m2 en las primeras doce horas de este aviso que entrará en vigor a la medianoche finalizando al término de la jornada de este domingo.

La lluvia volverá a recaer en la provincia de Cádiz por tercera jornada consecutiva, pero esta vez, activará el aviso amarillo en El Estrecho desde esta medianoche hasta las 12,00 horas de este domingo, donde se esperan hasta 40 l/m2 en las primeras doce horas, acompañados por tormentas que obligarán a decretar el riesgo amarillo.

El oleaje también será protagonista este domingo, activando avisos de nivel amarillo hasta las 12,00 horas de este domingo en Poniente y Almería capital, la costa granadina, Sol y Guadalhorce y la Axarquía malagueña. En estas zonas costeras se prevé viento del este de 50 a 65 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de tres a cuatro metros de altura.

Además, los fenómenos costeros afectarán también de nuevo a la provincia de Cádiz, manteniendo avisos del mismo nivel en El Estrecho y en el litoral hasta las 8,00 hora y las 12,00 horas, respectivamente. Se prevén vientos del este de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar adentro al sur de Trafalgar.

El 112 pide precaución

Ante episodios de lluvias y tormentas, el 112 recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además se ven sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua. En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar.

En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes. Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año. Toda la información de consejos y pautas de autoprotección se pueden consultar en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía