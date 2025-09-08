La AEMET lanza un aviso especial por chubascos y tormentas intensas inminentes por la vaguada atlántica

Mapa de precipitación máxima del EPS para el 8 de septiembre de 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado este lunes un aviso especial por chubascos y tormentas intensas que van a producirse de forma inminente y que se prolongarán hasta el miércoles.

"Desde este lunes por la tarde hasta el miércoles se producirán chubascos muy fuertes o torrenciales en el tercio este peninsular y Baleares", ha advertido el organismo en su cuenta oficial en la red social X.

En ese sentido, la AEMET explica que "una vaguada atlántica recorrerá la Península y Baleares desde hoy lunes hasta el miércoles por la mañana, originando una creciente inestabilidad en el área mediterránea".

A esa circunstancia se une que "se está formando un seno de bajas presiones entre el litoral sureste peninsular y Baleares que inducirá un flujo húmedo del este sobre el área mediterránea", indica el organismo.

De esta forma, la AEMET señala que la unión de "la presencia de alta humedad en niveles bajos junto con la inestabilidad térmica y dinámica" tendrá como resultado "la formación de chubascos y tormentas intensos en zonas del tercio oriental peninsular y en Baleares".

Lluvias torrenciales en Tarragona: hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología precisa que este lunes los chubascos y tormentas afectarán, a partir del mediodía, a amplias zonas del tercio oriental con intensidad fuerte o muy fuerte (30 litros por metro cuadrado/hora), incluso torrencial (60 litros por metro cuadrado/hora), siendo la zona a priori más adversa el sur de Tarragona, donde se podrían acumular hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora.

Igualmente, se esperan acumulaciones de entre 60 y 80 litros por metro cuadrado en 3-6 horas. En el sur de Tarragona y el norte de Castellón las acumulaciones para el citado periodo de tiempo podrían alcanzar entre 120 y 150 litros por metro cuadrado.

Asimismo, la AEMET pronostica que "las tormentas irán probablemente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, principalmente en el entorno del sur de Valencia y norte de Alicante, así como en el sur de Tarragona, donde el granizo podría ser grande (superior a 2 centímetros)".

Además, los chubascos podrían afectar también en la tarde de este lunes, con intensidad fuerte, al interior y norte de Mallorca.

En cualquier caso, desde la Agencia Estatal de Meteorología avisan de que "la incertidumbre inherente a este tipo de fenómenos complica la precisión de las zonas de mayor impacto, ya que ligeros cambios en la posición de la vaguada y en el viento de niveles bajos, pueden modificar la intensidad y la localización de las tormentas".

Alerta roja este lunes en Tarragona por la previsión de intensas lluvias torrenciales La AEMET ha advertido de que puede haber inundaciones y crecidas repentinas en la zona y ha pedido precaución a los ciudadanos.

Baleares, la zona más afectada el martes

De cara el martes, el organismo prevé que la vaguada se desplace hacia el este, manteniéndose la inestabilidad en el tercio oriental peninsular e incrementándose "de forma notable" en Baleares.

En ese sentido, la AEMET apunta que en Baleares podrán llegar a registrarse acumulaciones de 140 litros por metro cuadrado en un espacio temporal de entre 3 y 6 horas, además de rachas de vientos muy fuertes y/o granizo de gran tamaño.