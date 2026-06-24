Confirmado por la Aemet: sigue la ola de calor con un "peligro extraordinario" hoy

La ola de calor podría terminar mañana, pero hoy será otro día de altas temperaturas

España está viviendo unos días extraordinariamente calurosos. El domingo se superaron los 40ºC en 75 estaciones meteorológicas de la Aemet, y las mínimas en muchos casos están por encima de los 25ºC, lo que dificulta el sueño y el descanso.

La buena noticia es que quedan pocas horas para que el calor se rebaje. "El jueves se producirá un descenso térmico acusado en buena parte de la península, finalizando la ola de calor. No obstante, aún habrá un ambiente muy cálido en zonas del nordeste y Baleares", avisa la Aemet.

Pero no es momento de bajar la guardia, ya que la jornada de hoy presentará un "peligro importante este miércoles, e incluso extraordinario, por altas temperaturas", en palabras de la propia Aemet.

Basta con observar los avisos que se han activado para comprobar que el miércoles será difícil. Hay aviso rojo en Liébana, Centro y Valle de Villaverde, Bizkaia y Gipuzkoa. En todas estas zonas podrían registrarte 42ºC de máxima, lo que para la Aemet supone un "peligro extraordinario".

También hay aviso naranja en Jaén, Valle del Guadiana, Valle del Tajo, Madrid capital o Rivera del Ebro por altas temperaturas, aunque en estos casos no superarán los 40ºC.

El resto de la península casi en su totalidad permanece en aviso amarillo por temperaturas de entre 35ºC y 40ºC. En Galicia también lo hay, pero por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo.

Recuerda mantener ciertas precauciones para evitar golpes de calor y otros problemas.

La ola de calor finaliza el jueves

Este episodio sofocante llega a su fin el jueves, cuando la mayor parte del territorio dejará de estar en aviso amarillo o naranja. Esto no significa que deje de hacer calor. Las temperaturas seguirán siendo elevadas, pero se mantendrán cercanas a lo que es habitual para la época.

En el nordeste y Baleares sí que se activará el aviso amarillo por calor, aunque en estos casos el peligro va a ser bajo. Las temperaturas más elevadas se registrarán en la Depresión Central de Lleida y en el interior de Mallorca, con 37ºC de máxima.