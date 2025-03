El mayor experto de la AEMET reconoce que no es normal lo que está impactando a España y pone en aviso a 6 CCAA

Una de las voces más autorizadas dentro de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, coordinador del área de información meteorológica y climatológica, expuso este domingo en el canal 24 Horas de RTVE cómo serán los próximos días en el conjunto de España.

Tal y como han ido informando a lo largo de estas semanas desde la AEMET, la situación no variará en exceso en el panorama nacional, de forma que continuarán produciéndose precipitaciones en amplias zonas del país, que en muchos casos irán acompañados de temperaturas extremadamente bajas que se traducirán en algunos casos en nevadas.

Con este escenario como el más probable, Del Campo explicó en el informativo de la cadena pública cuáles serán las zonas con mayor riesgo y en las que las alertas serán naranjas. Así, explicó que en Castilla La-Mancha, con especial atención en la provincia de Guadalajara, se podrán producir nevadas, ya que las temperaturas podrían llegar a ser de -6ºC en algunos puntos.

Pero esta no es la única Comunidad Autónoma amenazada por este factor, ya que en otras como la Comunidad de Madrid, La Rioja, Aragón o Cataluña, también se mantendrán las alertas amarillas por riesgo de nevadas.

En concreto, en Aragón (Huesca) y Cataluña (Pirineo, Lleida y Girona), los termómetros podrían situarse por debajo de los 5ºC bajo cero. En este sentido, Rubén del Campo explicó ante los micrófonos del 24 Horas que las "zonas más complicadas seguirán siendo las que se encuentran en el Sistema Central y también en cotas bajas: Guadalajara, Teruel y este de Castilla y León, con el centro y el norte de la península marcados por la presencia de nieve.

¿Es normal esta situación?

Ante una de las cuestiones más reiteradas en los últimos días, Rubén del Campo no puede asegurar al 100% que se deba al cambio climático. "¿Son normales estas borrascas? No es normal esta secuencia tan seguida de borrascas desde inicios de marzo, pero no podemos achacar esto al cambio climático, habría que realizar investigaciones más profundas", señaló.

Sin embargo, sí que reconoció que se trata de una circunstancia que no es muy habitual, aunque recuerda que en nuestro país, en algunas ocasiones en las que se han producido sequías muy importantes, como en estos últimos tiempos, los efectos han sido muy parecidos: "Tras períodos de sequías, en España muchas veces ocurren este tipo de episodios, con precipitaciones muy intensas en muchos puntos".