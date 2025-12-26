Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La AEMET pronostica que el último fin de semana del año estará marcado por la lluvia y la nieve en estas zonas de España
La situación no distará mucho de la que llevamos viviendo desde hace días, aunque la inestabilidad podría incrementarse, dejando lluvias y tormentas en numerosa en amplias zonas de la geografía nacional.

Javier Hernández
Una pareja anda por la calle bajo la lluvia en un día frío de invierno en Gijón (Asturias)

El último fin de semana del año dejará en España una situación similar a la que llevamos viviendo desde hace unos días, e incluso semanas: frío, heladas, lluvias, posiblemente tormentas y un clima nada cómodo para salir o hacer vida al aire libre. Según informa la AEMET, este escenario se repetirá en casi toda la geografía española, aunque las precipitaciones serán mucho más localizadas y no tan generalizadas.

Así, el organismo estatal de meteorología apunta a que desde este 26 de diciembre y hasta el 28, las bajas presiones serán las protagonistas tanto en la Península como en las Baleares, mientras que las lluvias se esperan principalmente en la mitad sur y este del país, que es muy probable que vayan acompañadas de tormentas. Asimismo, se espera que durante este viernes, Galicia también se vea afectada por las precipitaciones.

Sin embargo, el plato de fuerte de lluvias se espera en el litoral mediterráneo, con gran probabilidad de que también se produzcan en el archipiélago balear y en las regiones atlánticas de Andalucía durante el sábado.

Por otro lado, en el noreste peninsular, principalmente en Cataluña podrían acumularse en torno a 250 mm, con cotas de nueve que podrían ubicarse en torno a los 500-700 metros, aunque irán subiendo con el paso de las horas hasta los 1.300-1.700 metros, especialmente intensas en el Pirineo.

En lo que respecta a las temperaturas, como es normal tanto para la época como por la situación que se vivirá en las próximas 48 horas, serán particularmente bajas, aunque irán incrementándose conforme transcurra el día. Sin embargo, esto no será suficiente para evitar las heladas, que se esperan en amplias zonas del interior peninsular y serán especialmente intensas en zonas de montañosas del norte.

Finalmente, desde la AEMET, apuntan que los vientos serán "moderados de componente este", con fuertes intervalos en zonas de Cádiz y el Cantábrico, mientras que en el archipiélago canario la situación será algo diferente, con cielos nubosos y precipitaciones más bien débiles y localizadas.

En definitiva, las zonas que se verán más castigadas por el frío -aunque se trate de una situación generalizada en todo el país- serán Cataluña (con precipitaciones y nevadas en cotas altas), el interior este peninsular, con heladas, que también se extenderán por gran parte del país y el sur, tanto mediterráneo como atlántico.

