La lluvia y el frío no dan tregua: la Aemet activa el aviso amarillo y predice tormentas en estas zonas

No guardes el paraguas ni el abrigo. La lluvia va a continuar estos días, y en algunos puntos lo hará en forma de chubascos intensos y tormentas, según la Aemet.

Este fin de semana ha sido húmedo en gran parte del país, y la semana va a continuar estando marcada por las precipitaciones y el descenso de temperaturas.

Una borrasca está afectando a la península, dejando lluvias principalmente en el oeste, aunque también tendrá presencia en otras partes.

Este lunes se esperan lluvias en Galicia, Castilla y León, Cantabria y el norte de Extremadura. En ciertos casos pueden producirse en forma de tormenta. La Aemet ha activado el aviso amarillo en el centro de Lugo y el noroeste de A Coruña por lluvias. Puede haber acumulados de 15 mm en una hora, aunque el peligro se considera bajo. La vertiente mediterránea tendrá cielos despejados.

Durante la jornada del martes también se esperan precipitaciones, sobre todo en el norte, pero también en Madrid y Extremadura. Las lluvias pueden ser intensas, en forma de tormenta y con granizo. Tanto en la vertiente mediterránea como en el sur continuarán los cielos despejados.

La lluvia seguirá siendo protagonista el resto de la semana. Eso sí, de nuevo en el norte y el interior peninsular, también con chubascos localmente fuertes y tormentas. A partir del viernes, las precipitaciones podrían quedar restringidas al norte de la península.

El fin de semana podría ser soleado en buena parte de España, aunque todavía se pueden producir cambios. Hay que estar atento a las novedades que anuncie la Aemet.

Temperaturas por debajo de lo normal

Y no sólo estés atento a las lluvias. El descenso térmico también va a afectar a muchas zonas de la península. Después de un abril extraordinariamente cálido, mayo ha empezado con temperaturas más bajas de lo normal para la época del año.

"El ambiente frío para la época del año va a continuar durante los próximos días, e incluso todavía podría refrescar más en el tramo final de la próxima semana", pronostica la Aemet.

Este lunes las máximas estarán por debajo de los 25ºC en toda la península, y las mínimas se encontrarán por debajo de los 10ºC en provincias como León y Ávila.

El resto de la semana se prevé igual en cuanto a las temperaturas, e incluso a partir del viernes podría hacer más frío. Según la Aemet, se esperan "masas de aire con temperaturas entre el 5 % de las más frías registradas entre 1991 y 2020".