La Aemet activa el aviso naranja en estas zonas por lluvias, tormentas y granizo

Esta semana habrá lluvias y tormentas en gran parte del territorio

El mal tiempo va a ser protagonista esta semana. Una borrasca va a dejar lluvias y tormentas en buena parte de la península, y además las temperaturas van a experimentar un descenso que provocará un frío más acusado del que es habitual para la época.

Una de las jornadas más complicadas va a ser, precisamente, la de este martes. La Aemet ha activado el aviso naranja en Barcelona por lluvias y tormentas. Podrían venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

La Aemet advierte que estas lluvias "podrán ser muy fuertes, especialmente en el interior de la provincia de Barcelona, con más de 40 l/m² en una hora. Posibles inundaciones locales".

También hay avisos amarillos por tormenta en Lleida, Tarragona, Girona, Zaragoza, Huesca, Navarra, Soria, Almería, Pontevedra y A Coruña. En estos casos el peligro se considera bajo.

Habrá lluvias en la práctica totalidad del país, aunque de manera débil en el sur y Baleares. En el interior también se podrían registrar chubascos tormentosos.

La borrasca continuará el miércoles y el jueves, pero sólo se dejará notar en forma de chubascos ocasionales en el norte y el centro peninsular.

El viernes las precipitaciones volverán a ser importantes, sobre todo en Baleares, noreste y extremo norte peninsular. La cota de nieve en el Pirineo se situará en los 1.200 metros.

De cara al fin de semana se produciría un cambio en el tiempo. Llegará la estabilidad, con predominio de los cielos despejados en casi toda la península ibérica, aunque todavía podrían quedar algunas lluvias residuales en zonas del norte.

Temperaturas propias de principios de abril

La Aemet también ha advertido sobre el descenso térmico. Seguramente te has percatado del giro de las temperaturas desde que arrancó el mes de mayo. Ha vuelto el frío, situación muy distinta a la que se dio en abril, cuando los termómetros marcaron temperaturas casi veraniegas.

Esta semana las temperaturas se situarán por debajo de los 25ºC en toda la península, y las mínimas se encontrarán por debajo de los 10ºC en provincias como León y Ávila. Estas son "temperaturas más propias de primeros de abril", en palabras de la Aemet.

La previsión estacional de la Aemet es que la primavera sea más cálida de lo normal. Esto hace referencia al conjunto de la estación, aunque haya episodios fríos como el de esta semana.