La Aemet avisa de la llegada de una borrasca que traerá tormentas y frío a estas zonas

Continúa el mal tiempo en España. Las precipitaciones y tormentas han tenido una fuerte presencia en el norte de la península y en zonas del interior durante estos primeros días de la semana. La Aemet advierte ahora de la llegada de una borrasca que traerá lluvias generalizadas en las próximas horas.

La jornada de hoy miércoles sí que será tranquila. Predominarán los cielos despejados en amplias zonas de la península, aunque se esperan algunos chubascos en zonas del norte y del este.

Se trata de una pequeña tregua, pues el jueves los cielos volverán a cubrirse y traerán tormentas que en ciertas partes de la península pueden llegar a ser intensas. De hecho, la Aemet ha activado el aviso amarillo en gran parte del interior peninsular y del tercio este. Además, hay aviso naranja en Alicante y Valencia por acumulados de hasta 80 mm en una hora.

La jornada del viernes será especialmente lluviosa en España. Gran parte del país estará afectado por la borrasca, aunque de momento no hay avisos activados. Se registrarán tormentas en provincias como Burgos y Zaragoza. Estos chubascos podrían venir acompañados de granizo y fuertes rachas de viento.

El fin de semana seguirá marcado por el mal tiempo, pues la borrasca se irá desplazando desde la madrugada hasta cubrir el oeste peninsular. Comunidades como Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía estarán afectadas por la lluvia.

La borrasca se empezará a debilitar el domingo, aunque lloverá en el oeste de la península y en el interior. Además, en Galicia las precipitaciones serían tormentosas.

También bajarán las temperaturas

Esta semana no sólo tienes que estar pendiente de las precipitaciones. Junto al paraguas tendrás que sacar el abrigo: las temperaturas serán más bajas de lo normal para la época del año.

Desde hoy y hasta el fin de semana, las máximas estarán por debajo de los 25ºC en la práctica totalidad de la península. Sólo en áreas del sur peninsular y en la Comunidad Valenciana se podría alcanzar esta temperatura el jueves y el viernes. Estarán por debajo de los 15ºC en el tercio norte, y en provincias como León las mínimas podrían bajar hasta los 5ºC.

La previsión estacional de la Aemet es que la primavera sea más calurosa de lo normal, aunque esto no impide que haya algunos episodios más fríos de lo habitual, como el de esta semana.