La Aemet avisa de un fin de semana pasado por agua: tormentas y frío en estas zonas

No te librarás del mal tiempo este fin de semana. La inestabilidad llegó hace varios días y no parece que se vaya a marchar a corto plazo. Se debe a una borrasca que va a afectar a gran parte del país, según advierte la Aemet.

La inestabilidad entrará por el oeste. Una masa de aire frío será la responsable de traer las precipitaciones y la bajada de temperaturas, que también será acusada en comparación con semanas anteriores.

Este viernes las lluvias serán importantes en el nordeste peninsular, aunque también en el interior y en comunidades como Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja. La Aemet ha activado el aviso amarillo en Guadalajara y Madrid por tormentas y lluvia, aunque el peligro es bajo. Sólo en el sur de la península podría haber cielos despejados en el día de hoy.

El sábado las precipitaciones se extenderán a la práctica totalidad de la península, con chubascos tormentosos sobre todo en el norte y el interior, aunque también habrá lluvias intensas en Extremadura o Aragón.

El domingo será también una jornada especialmente inestable. La borrasca provocará lluvias en casi toda la península, sólo algunas zonas del Mediterráneo se librarán de las precipitaciones. Además, los chubascos van a ser tormentosos en el norte y el interior.

Y la Aemet ya ha lanzado una predicción para la semana que viene: será fría para la época del año en amplias zonas del país. En cuanto a las lluvias, serán más frecuentes en el norte y en el oeste, sobre todo los primeros días.

¿Qué temperatura hará este fin de semana?

Desde hoy y hasta el domingo no sólo tendrás que estar pendiente del paraguas: también es importante que no guardes el abrigo en el armario.

La Aemet avisa que las temperaturas serán más bajas de lo habitual para la época del año. Hoy viernes, las máximas no alcanzarán los 25ºC en ningún punto del país, y se van a registrar mínimas de 7ºC en provincias como León.

El sábado se espera una situación similar, con máximas de, como mucho, 20ºC en zonas del sur peninsular, mientras que en el norte se quedarán en torno a los 15ºC. Lo mismo ocurrirá el domingo, aunque para esta jornada sí que se esperan máximas de 25ºC en Cataluña y otras áreas del Mediterráneo.

El mes de abril fue más cálido de lo normal, algo que iba en la línea de lo pronosticado por la Aemet de cara a la primavera. Sin embargo, mayo ha arrancado con más frío de lo que es habitual en la época.