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Tu voto es tu arma de destrucción masiva
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Tu voto es tu arma de destrucción masiva

Cuando Trump hablaba de “Make america great again” hablaba de imperialismo. O lo que es lo mismo, volver a tener colonias. Así lo ha hecho con Venezuela, con la amenaza que casi consuma en Groenlandia que fue de los primeros envites a la UE y ahora con Cuba. La guerra unilateral e ilegal a Irán también nos trae otra consecuencia, empoderar a Putin. La conclusión es que no hay ningún tipo de escrúpulo o moralidad y por supuesto ya abandonada la legalidad internacional. Todo por la pasta. 

Marta Flich
Marta Flich
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