Nebulossa enseña un pecho en el Benidorm Fest y se ve una pegatina: lo que pone acabará seguro en una comisión del Congreso

El final del Benidorm Fest ha sido apoteósico con una especie de gran karaoke en el que han cantado algunos de los grupos que han participado en las últimas ediciones del Benidorm Fest como Vicco, Nebulossa o Agoney.

Ha sido el grupo Nebulossa, autores de la canción Zorra, representantes de España en Eurovisión en el año 2024 los que han dejado uno de los momentos de la noche cuando Mery, la cantante, ha mostrado parte de un pecho y, justo debajo, una bandera Palestina.

Una queja que llega en un momento único en el que RTVE ha renunciado a ir a Eurovisión por la presencia de Israel en el Festival musical entre acusaciones de "blanqueo" al genocidio en Gaza.

De hecho, en 2025, la representante de Israel casi gana el festival —en plena ofensiva en la Franja de Gaza— gracias al televoto con sospechas de posible fraude o de inversión masiva.

Los comentarios no se han hecho esperar en redes y esto han dicho los usuarios del gesto de Nebulossa, que seguro llegará al Congreso de los Diputados en alguna comisión de seguimiento a RTVE, donde los partidos políticos llevan sus quejas sobre los programas que emite la cadena pública.

Estos son los comentarios que se han podido leer en redes: