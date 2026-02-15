Nebulossa enseña un pecho en el Benidorm Fest y se ve una pegatina: lo que pone acabará seguro en una comisión del Congreso
Algunos participantes del Benidorm Fest han cantado 'Eres tú'.
El final del Benidorm Fest ha sido apoteósico con una especie de gran karaoke en el que han cantado algunos de los grupos que han participado en las últimas ediciones del Benidorm Fest como Vicco, Nebulossa o Agoney.
Ha sido el grupo Nebulossa, autores de la canción Zorra, representantes de España en Eurovisión en el año 2024 los que han dejado uno de los momentos de la noche cuando Mery, la cantante, ha mostrado parte de un pecho y, justo debajo, una bandera Palestina.
Una queja que llega en un momento único en el que RTVE ha renunciado a ir a Eurovisión por la presencia de Israel en el Festival musical entre acusaciones de "blanqueo" al genocidio en Gaza.
De hecho, en 2025, la representante de Israel casi gana el festival —en plena ofensiva en la Franja de Gaza— gracias al televoto con sospechas de posible fraude o de inversión masiva.
Los comentarios no se han hecho esperar en redes y esto han dicho los usuarios del gesto de Nebulossa, que seguro llegará al Congreso de los Diputados en alguna comisión de seguimiento a RTVE, donde los partidos políticos llevan sus quejas sobre los programas que emite la cadena pública.
Estos son los comentarios que se han podido leer en redes:
- Nebulossa llevaba una bandera palestina? Si es que no paran de servir. Como me alegro que ganaran.
- nebulossa con la bandera de palestina, es que los amo.
- Lo de @Nebulossa_of con la bandera de Palestina 🇵🇸 sobre su pecho no se lo vieron venir en Israel. Recordemos a la UER por qué no vamos a Eurovisión.
- Mery de Nebulossa con una bandera de Palestina en la teta OYE PUES SI JAJAJAJAJ
- TH ICON THAT SHE ISSSS!!!!!! Nebulossa had put the palestinan flag on the screens while singing Zorra
- Madre mia que vergüenza da Nebulossa. Y que esto fue a Eurovisión solo porque le cayó en gracia a los gays..... si no sabe cantar.
- Mery de Nebulossa con la bandera de Palestina🇵🇸 en todo el tetamen. LA REINA QUE TÚ ERES.